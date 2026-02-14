この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「なぜかほとんどの経営者は不動産投資をやっていません..経営者が不動産投資で儲かる理由についてお話しします！」と題した動画を公開。ゲストに不動産投資歴37年のプロ・阿部氏を迎え、知らないと絶対に損をする「不動産投資の裏側」について語り合った。



動画の冒頭、市ノ澤翔氏は多くの経営者が個人の資産形成に興味を持ち、最終的に不動産投資に行き着く傾向があると指摘。しかし、「実際に失敗して大損している方もいる」と述べ、その実態を探るべく、YouTubeチャンネル「ライオン父さんの少額不動産投資が最強」を運営する阿部氏に対談を申し込んだ。



投資歴37年、自身でも22棟の物件を所有する阿部氏は、自身の投資スタイルについて「土地付きの1棟もののアパートを丸ごと買っちゃう」と明かす。特に推奨するのは「新築の木造アパート」だという。その理由として「土地がないと資産にならない」と語り、土地の持ち分がほとんどないワンルームマンション投資には懐疑的な見方を示した。これには、自身も過去に不動産投資を手掛けていた市ノ澤氏も「（ワンルームは）どうしても儲かるイメージが全くない」と同意した。



阿部氏は、不動産投資で失敗する人の多くが「シミュレーションした段階で利益が取れない」ような物件に手を出してしまっていると分析。表面的な利回りや節税効果だけに目を奪われることの危険性を訴えた。一方で、正しく行えば不動産投資は本業以外に収入の柱を築く有効な手段であり、特にコロナ禍で本業が不安定になった経営者が不動産からの不労所得に救われたケースもあったと語る。



さらに、対談では相続税対策としての不動産活用の話題にも発展。借入を起こして不動産を購入することで相続財産の評価額を圧縮できる仕組みや、経営者ならではの自社株対策への応用についても言及された。動画では、単なる投資手法だけでなく、資産を守り、増やしていくための本質的な考え方が語られている。



※本動画は2023年に製作されたものです。経営者が不動産を持つべき本質的な理由は現在も変わりませんが、最新の税制や金利動向については、適宜プロの専門家へ確認することをお勧めします。