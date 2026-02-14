ＡＫＢ48の小栗有以が12日、自身のインスタグラムを更新。箱根を訪れ、「パワーチャージ」をしてきたことを報告した。



【写真】写真集にしか見えない 絶景＋アイドルが最強すぎる

「箱根でパワーチャージしてきました」と明かした小栗。「毎年行ってる『箱根三社参り』。 箱根神社、九頭龍神社、箱根元宮をゆっくり巡って清々しい空気をたくさん吸い込んできました」と伝えた。



「芦ノ湖に浮かぶ鳥居、いつ見ても神秘的で大好き...」と記した小栗はピンクのマフラーに袖と襟にファーのついたアウターをまとい、下はグレーのスカートのコーデ。「この日はかなり寒かったので、 白のアウターにピンクのマフラーで防寒対策バッチリ 冬の箱根は空気が一段と澄んでいます。」とつづった。



澄んだ空を見つめるショットや湖に浮かぶ鳥居をバックにしたカット、木々の間を歩く姿などを添えて、たっぷりと自然から活力をもらった様子。「みんなのおすすめのパワースポットも、 ぜひコメントで教えてね」とファンにメッセージを送った。



フォロワーからは「三峯神社がオススメ」「神田明神」「伊勢神宮がパワースポットでおすすめ」「やっぱり出雲大社さん」「広島の宮島厳島神社と広島尾道の千光寺」「瀬戸内海の小島、直島・豊島は良いですよ」などオススメのスポットが続々。美しい風景と小栗の取り合わせに「わあ～ポスターだよ～」「見てるだけで癒される」「最後の写真の足かわいい」といった声も上がっていた。



小栗は2014年にAKB48チーム8メンバーとして活動をスタート。タレントやモデルとしても活躍している。



（よろず～ニュース編集部）