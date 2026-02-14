高石あかりさん（高ははしごだか）主演・連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第20週「アンタ、ガタ、ドコサ。」の第96回が２月16日に放送予定です。

【写真】熊本で大所帯になったヘブンたち

朝ドラ通算113作目となる『ばけばけ』は、明治時代の松江を舞台に、怪奇文学作品集『怪談』で知られる小泉八雲の妻、セツをモデルにした物語。ヒロインの松野トキ役を高石あかりさん、夫で小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルにしたレフカダ・ヘブン役をトミー・バストウさんが演じ、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描きます。

トキの父・司之介を岡部たかしさん、母・フミを池脇千鶴さん、トキの祖父 ・松野勘右衛門を小日向文世さん、ヘブンをサポートする錦織友一を吉沢 亮さんが演じます。

脚本はふじきみつ彦さんが担当。主題歌は、ハンバート ハンバートの『笑ったり転んだり』。ドラマの語り手で、トキとヘブンの日常を見守る蛇と蛙の声を、阿佐ヶ谷姉妹の渡辺江里子さんと木村美穂さんが担当しています。

＊以下２月16日放送回のネタバレを含みます。

＜あらすじ＞

トキとヘブン（トミー・バストウさん）の熊本での新生活が始まった。

司之介（岡部たかしさん）やフミ（池脇千鶴さん）、松江からついて来た丈（杉田雷麟さん）、正木（日高由起刀さん）、永見（大西信満さん）に、新たに女中のクマ（夏目透羽さん）を加え、松野家は大所帯に。

充実した新天地での新生活かと思いきや、トキとフミははじめての女中との生活に戸惑いを隠せない。

ヘブンもまた、熊本での生活に違和感を抱えている。