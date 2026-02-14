あっという間に友達がつくれ、たやすく信頼を勝ち取り、迅速に行動できる。ビジネスの世界では、こうした外向型の人材が活躍していると思われがちだ。しかし、おとなしくて恥ずかしがり屋で口数が少なく、優柔不断で心配性の内向型の人材にも強みがたくさんある。そんなメッセージを綴ったのが、『静かな人の戦略書』（ジル・チャン著）だ。自らも内向型という著者が語る、「仕事」や「人間関係」「人前」における内向型の戦略とは？ （文／上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部）

内向型が新しい環境でどんな問題に直面するか

「聞く力」「気配り」「謙虚」「冷静」「観察眼」「戦略的思考」「質の追求」「慎重」「準備力」……。

内向的で「静かな人」の数々の潜在能力について明らかにし、台湾でベストセラー1位となったのが、本書。台湾では、20週にわたってトップ10にランクインした。

日本でも2020年に発売されると大きな話題となり、ベストセラーになっている。

著者のジル・チャンは、台湾で生まれ育った女性。アメリカに渡ってミネソタ大学大学院を修了後、アメリカのプロスポーツ業界や州政府でさまざまな仕事を経験。ハーバード大学リーダーシップ・プログラムも修了している。

そんな彼女だが、働き始めた頃は、「もの静かなタイプ」と見なされることで、雇用市場や職場において互角に戦えないのではないかとよく悩んでいたのだという。

内向性に関するたくさんの本も読んだが、役に立たなかった。

どうすれば会議で堂々と発言したり、壇上で自信をもって話したり、社交の場で人間関係をそつなく築いたりできるのかわからなかったのだ。

しかし、10年以上も試行錯誤を重ねた結果、ついにそれらのコツをつかんだというのである。

本書は、著者が自ら学んできたことを分かち合いたいと記した一冊なのだ。例えば、「新しい環境」にストレスフリーでなじむにはどうするか、という章がある。

数年前、自分の職歴を振り返っていたとき、私は突然、みずからの非凡な能力に気づいた――私はどんなに厳しく困難な職場環境でもやっていけるのだ。（中略）

そう言うと、私がいかにも職務に忠実で、仕事のストレス耐性が高そうに聞こえるかもしれないが、私がどんな仕事でも腰を据えてがんばったのは、また新しい同僚たちと一からやり直すのが面倒だったせいもある。（P.101-102）

それはわかる！という人も少なからずいるのではないだろうか。一方で、そんな理由で仕事を続けるなんて信じられない、という人もいるかもしれない。そして著者はこう記す。

「内向型が新しい環境でどんな問題に直面するか、ちょっと想像してみてほしい」と。

新しい環境では、まずはひとり友人をつくること

著者は、新しい環境で直面する問題として4つを挙げている。

「新たな仲間をつくるのが難しい」。人の外見や顔を覚えるのが苦手だからだ。「オープンな空間では、プレッシャーが増す」。フリーアドレスは大きなプレッシャーになる。

「気になるけど、訊けない」。コピー機、コーヒーメーカー、セロハンテープのありかは？昼休みくらいは一人になりたいが、誘われたら断れない。

「不意に発言を求められると緊張してしまう」。良かれと思っていくつもの会議に連れていかれたりすると、みんなの注目を浴びざるを得なくなる。ちゃんと発言したいものの、何事もしっかり準備をしてから臨みたい内向型には、居心地が悪い……。

引っ越しであれ、転職であれ、移住であれ、内向型が新しい場所に移るときは、こうしたハードルに直面する。幸運にも、理解のある気さくな同僚や隣人が手を貸してくれない限り、内向型はこういう問題を自力で克服しなければならない。（P.105）

ただし、こうも記す。「苦手で気が進まないからといって、克服できないわけではないのだ」と。

そして、内向型が新しい環境ならではの問題に直面したとき、それを乗り越えて環境になじむためには、必要なことが3つあるとする。

「仲間を見つけること」「仕事の能力を示すこと」、そして「明確な成果を出すこと」だ。

その3つがうまくいけば、問題はほぼ解決したも同然だ。（P.105）

また、本書には「仲間を見つけること」のとっておきの方法が1つ書かれている。

新しい仕事に就いたばかりで、大勢の人たちと顔を合わせるわずらわしさや、居心地の悪さを乗り越えるための手っ取り早い方法だ。

それは、「まずはひとり、友人をつくること！」。そうすれば、新しい職場環境に少しずつなじんで、居心地がよくなっていく。

いちばん親切そうな、愛想のいい人を見つけて、頼りにしよう。その人を足がかりに、ほかの人たちとも知り合っていけばいい。そのあいだに、グループの力関係や各自が担っている役割について学んでおこう。（P.106）

なるほど、いきなり全員と仲良くなるのは至難の業だが、とりあえずひとり友人を作ればいいのだ。そこから少しずつ広げていけばいい。

他にも「大人数より一対一で話をする」「ちょっとしたことでも訊いてみる」が挙げられている。

控えめでも、こういう人はぐんぐん評価される

では「仕事の能力を示すこと」には、どんな方法があるのか。

内向型は、率直に言ってあまり目立つ存在ではない、と著者は記す。だが、こうもいう。「うれしいことに、私たちにも十分に能力があることは、外向型のマネージャーたちもよくわかっている」。

どういうことか。

内向型の長所として、「相手の話にしっかり耳を傾ける」という点があるのだ。「傾聴できる能力を生かす」のである。傾聴は、「弱点を武器に変えて自信をつける方法」のひとつだという。

相手の話をしっかりと聞くことに加えて、内向的ならではの感受性も相まって、的を射た、思慮深い受け答えができるから、話をしている人は感銘を受けるのだ。そのようにして、意義深く、相手の心に響く会話が生まれていく。（P.109）

実際にこんな女友だちの事例が紹介される。ひとりは外向型で活発なAさん、もう一人は内向型でもの静かなBさん。

ふたりが一緒に交流会などのイベントに出席すると、後日、「みんなで集まりませんか？」とお声がかかるのは、内向型のBさんのほうだという。

それについて外向型のAさんは、Bさんがいつもいい質問をするからだろうと考えている。

交流会でBさんは一度にひとりかふたりの相手としか話せないが、彼女の受け答えを聞いた相手は、「この人は、本当によくわかってくれるな」と感じるというのだ。

つまり、大勢の人の前で外向型のように振る舞って、自分をアピールする必要などないということ。

それよりも、目の前にいる数人の話にしっかりと耳を傾け、心からの興味と思いやりを示そう。（P.110）

「明確な成果を出すこと」についてはどうか。ある程度の職場経験があれば、話術に長けた人が必ずしも仕事で結果を出すとは限らないことは、誰でも知っていると著者は記す。

人前で堂々と自信を持って話すことにかけては、内向型は決してうまいとは言えない。しかし、もしあなたもそうなら、とりあえず上司やマネージャーを信頼することだという。

私の外向型の上司たちは、自分のチームに内向型が何人かいるとありがたいと言っていた。なぜなら、内向型は抜け漏れがなく、徹底的に考え、先々に予想される問題点にもいち早く気づくからだ。

また上司たちは、内向型の人たちには十分な時間を与えれば、予想を上回る成果を出してくれるとも言っていた。（P.111）

他にも「対面が苦手でもチャットで補える」「準備をして先手を打つ」などが、内向型の長所なのだそうだ。

そして本書では、外向型の意外な苦労についても触れられる。世の中では、誰もが社会に適応することを求められる。誰もが模索しているのだ。

上阪 徹（うえさか・とおる）

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『東京ステーションホテル 100年先のおもてなしへ』（河出書房新社）、『成城石井はなぜ安くないのに選ばれるのか』（日経ビジネス人文庫）、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』（ダイヤモンド社）、『成功者3000人の言葉』（三笠書房＜知的生きかた文庫＞）ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ（徳間書店）などがある。