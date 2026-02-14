「阪神春季キャンプ」（１３日、宜野座）

開幕ローテーション候補である阪神の新外国人、イーストン・ルーカス投手（２９）＝前ブルージェイズ＝が１３日、来日後初めてライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。打者５人に対して計２６球を投じ、安打性は１本。最速１４９キロで空振りを奪うとともに、制球力の高さも示し、開幕カードで対戦する巨人のスコアラーをうならせた。

南国の強い日差しが照りつける中、小気味良く腕を振った。高い位置からたたくようなフォームで躍動感たっぷりに投球。来日後初めてとなる実戦形式練習で、ルーカスが圧巻の内容を示した。

最速１５６キロを誇る力のある直球は、ほとんど前に飛ばさせず。１５球目には、この日最速１４９キロを計測し、前川から空振りを奪った。２種類のスライダーなど持ち球も全て試投。「自分の感覚も良かったし、打者の反応も、しっかりいい反応が出ていると思った」と甘いマスクを緩めた。

これには宿敵の００７も警戒心を強める。巨人・佐藤スコアラーは「テンポがいいってことは、コントロールに自信があるってこと。（実際に制球力は）めちゃくちゃいい。左であれだけ角度があって投げ下ろす感じはあまりいない」と対戦相手ながら称賛。「実戦が始まってどうなのか、チェックします」と今後も注視する姿勢だ。

助っ人左腕は新天地に順調に適応中。日本食では「Ｗａｇｙｕ ｂｅｅｆ（和牛）」がお気に入りで、納豆にも挑戦したという。「味は良かったですけど、独特なにおい、ネバネバ感は何とも言えない」と苦笑いしつつ、納豆のように「粘り強い投球」を見せたいかと問われ「それだったら、ちゃんと食べないといけないね」とはにかんだ。

昨年１２月に結婚したばかりだという“新婚さん”は「たくさん投げてタイガースの勝ちに貢献できるように」と気合。これから来日する愛妻のためにも、活躍を誓った。