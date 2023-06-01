中日の今季初勝利が遠い…。３月３１日の巨人戦（バンテリン）は先制しながら２―５の逆転負け。開幕から４連敗とドロ沼にはまった。同点の９回二死満塁で４番手・藤嶋が代打・丸に走者一掃の右越え二塁打を打たれて万事休す。うまい外野手なら捕球できていた打球だっただけに、右翼・カリステの守備についての質問に井上監督は「あの展開で守備固めということも考えづらい。不安要素があったとしても同点、延長ということを考