【楽園追放 -Expelled from Paradise- アンジェラ・バルザック】 2026年6月 再販予定 価格：36,300円 撮影： あみあみ秋葉原ラジオ会館店

FREEingより、2026年6月に再販予定の1/4スケールフィギュア「楽園追放 -Expelled from Paradise- アンジェラ・バルザック」。こちらは、東映アニメーションとニトロプラスによるフルCGアニメ「楽園追放 -Expelled from Paradise-」に登場する「アンジェラ・バルザック」を立体化したものだ。

今回は、アンジェラが床に寝そべっている姿で再現されている。フィギュアとしても大きめのサイズなので、部屋の中に飾っておいても目立つ存在となることは間違いない。ちなみに本製品は2017年3月に発売されたフィギュアの再販品で、以前購入できなかった人はぜひともこの機会に手に入れておこう。

フィギュアの素材はPVCで、全長は約480mmだ

どこかあどけない表情で、こちらを見つめているような姿をしたこちらのアンジェラ。頭部につけたメカニカルな装備はもちろんのこと、絶妙な配色が施された長い髪は全身の長さぐらいまで床に広がっている。

小さく閉じた口元と小さな鼻、そして青色の大きな瞳も印象的だ。また面白いのは、どの角度から見ても、なぜかこちらを見ているように感じられるところである。これは1/4スケールというサイズ感ならではの感覚かもしれない。

キュートな表情だ

なぜかこちらを見つめているように感じる

髪は丁寧な彩色が施されている

アンジェラが身につけているスーツは、体のラインに合わせて作られており、豊満なバストもむしろ強調しているかのように見える。頭部のパーツと同じように、透明なグリーンのパーツがあちらこちらに付けられており、こちらはクリアパーツで再現されている。

隠しきれない大きなバスト

長い髪が床に広がっている

水着のように下半身は露出度が高めだ

アンジェラの長い髪は、背中側でグリーンのパーツでまとめられている。今回は寝そべっているポーズのため、背中側から見るとお尻が大きく露出しており、かなりセクシーな姿になっていることが分かる。

足に履いているブーツもユニークなデザインだ

一緒に添い寝したい!?

こちらはケースの鏡に映った背中側だ

こちらの「楽園追放 -Expelled from Paradise- アンジェラ・バルザック」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のアイテムだ。店舗の中でも比較的大きい棚に入れられていることに加えて、背面側もチェックしやすいように、ミラー仕様のケースで展示されている。少しでも気になるならば、この機会を逃さずお店に足を運んでみることをオススメする。

【フォトギャラリー】

(C)東映アニメーション・ニトロプラス／楽園追放ソサイエティ