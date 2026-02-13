ゲームの最新セール情報まとめ！ 「仁王2」完全版60％オフ、「サイレントヒル f」40％オフなど【2月14日更新】PSストアでは「都市伝説解体センター」が20％オフ
毎週のように更新されるゲームセールだが、タイミング次第で出会える作品は大きく変わる。各ストアで割引されているタイトルから、とくにチェックしておきたい作品をピックアップした。
ニンテンドーeショップでは家族や友人と楽しめる「オーバークック2 Nintendo Switch 2 Edition」がセールの対象に。PlayStation Storeでは「ストリートファイター6」や「都市伝説解体センター」などがラインナップされている。
またSteamでは、「KONAMI FEBRUARYSALE2026」や「KOEI TECMO 旧正月セール」、「PlayStation PC Sale 2026」などのセールが実施されている。
ニンテンドーeショップ（Switch2/Switch）
セールタイトル更新
※期間はタイトルごとに異なる
【注目タイトル】
・「オーバークック2 Nintendo Switch 2 Edition」
3,740円→2,618円（30%オフ）
3月2日23時59分まで
本作は最大4人の仲間シェフと一緒に、オーダーに合わせて料理を作っていくはちゃめちゃクッキング・アクションゲームのNintendo Switch 2版。おすそわけ通信やカメラプレイ、4K 60FPSなどの新機能に対応しており、限定シェフ「プラチナカモノハシ」も付いてくる。
PlayStation Store（PS5/PS4）
「旧正月セール」
期間：2月25日23時59分まで
【注目タイトル】
・「ストリートファイター6」
4,990円→2,495円（50%オフ）
「ストリートファイター」シリーズ第6作。伝統のバトルシステムを踏襲しつつ、新システム「ドライブシステム」を軸にした駆け引きが展開される。シングルプレイでじっくり遊べる「ワールドツアー」や、オンライン対戦が楽しめる「バトルハブ」など多彩なモードを搭載している。なおPS4版とPS5版の両方がダウンロード可能となっている。
「1,500円以下セール」
期間：2月25日23時59分まで
【注目タイトル】
・「BIOHAZARD VILLAGE PS4 & PS5」
4,990円→998円（80%オフ）
カプコンによるサバイバルホラー「バイオハザード」シリーズの第8作。怪物が潜む村を舞台として、「バイオハザード7 レジデント イービル」の主人公イーサン・ウィンターズの新たな戦いを描く。より暴力表現が激しい「Z Version」も同じ値段で販売されている。
「PlayStation Indies」
期間：2月25日23時59分まで
【注目タイトル】
・「都市伝説解体センター」
1,980円→1,584円（20%オフ）
主人公の福来あざみと、都市伝説解体センターのセンター長で国内屈指の能力者である廻屋渉と“都市伝説”絡みの依頼を解決していく連続ドラマ形式のアドベンチャーゲーム。予測不能なシナリオや、サイケデリックなピクセルアートが特徴となっている。
Steam
「KONAMI FEBRUARYSALE2026」
期間：2月24日3時まで
【注目タイトル】
・「SILENT HILL f」
8,580円→5,148円（40%オフ）
サイコロジカルホラー「SILENT HILL（サイレントヒル）」シリーズの最新作。昭和の日本を舞台として、寂れた田舎町に住む高校生・深水雛子の日常が崩れ去り、おぞましく変貌していくストーリーが描かれる。シナリオは「ひぐらしのなく頃に」の竜騎士07氏が手掛けている。
・「遊戯王 アーリーデイズコレクション」
6,050円→2,420円（60%オフ）
人気カードゲーム「遊☆戯☆王」のデジタルゲーム初期作をまとめたコレクション。1998年の「遊戯王デュエルモンスターズ」から2004年までの全14タイトルを収録しており、往年の作品を一気に楽しめる。巻き戻し／早送りや全カードアンロック、隠しキャラ開放などの便利機能に加え、オンライン対戦対応タイトルもあり、懐かしさと遊びやすさが両立した内容となっている。
「KOEI TECMO 旧正月セール」
期間：2月24日3時まで
【注目タイトル】
・「仁王2 Complete Edition」
6,380円→2,552円（60%オフ）
賊や妖怪たちがはびこる戦国時代を舞台としたダーク戦国アクションRPG。本編に「牛若戦記」、「平安京討魔伝」、「太初の侍秘史」の3つの大型コンテンツを加えたオールインワンバージョンとなっている。なお本シリーズは2月6日に最新作「仁王3」が発売された。
「PlayStation PC Sale 2026」
期間：2月24日3時まで
【注目タイトル】
・「Marvel’s Spider-Man Remastered」
7,590円→3,036円（60%オフ）
マーベルと協力してインソムニアック・ゲームズが開発した「Marvel's Spider-Man Remastered」をPC向けに最適化したリマスター版。ピーター・パーカーがオープンワールドのニューヨークを縦横無尽に駆け巡り、犯罪や巨大な陰謀に挑んでいく。スパイダーマンならではの爽快感あふれるウェブ・スイングが特徴となっている。
