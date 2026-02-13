2月14日 記事更新

毎週のように更新されるゲームセールだが、タイミング次第で出会える作品は大きく変わる。各ストアで割引されているタイトルから、とくにチェックしておきたい作品をピックアップした。

ニンテンドーeショップでは家族や友人と楽しめる「オーバークック2 Nintendo Switch 2 Edition」がセールの対象に。PlayStation Storeでは「ストリートファイター6」や「都市伝説解体センター」などがラインナップされている。

またSteamでは、「KONAMI FEBRUARYSALE2026」や「KOEI TECMO 旧正月セール」、「PlayStation PC Sale 2026」などのセールが実施されている。

ニンテンドーeショップ（Switch2/Switch）

セールタイトル更新

※期間はタイトルごとに異なる

【注目タイトル】

・「オーバークック2 Nintendo Switch 2 Edition」

3,740円→2,618円（30%オフ）

3月2日23時59分まで

本作は最大4人の仲間シェフと一緒に、オーダーに合わせて料理を作っていくはちゃめちゃクッキング・アクションゲームのNintendo Switch 2版。おすそわけ通信やカメラプレイ、4K 60FPSなどの新機能に対応しており、限定シェフ「プラチナカモノハシ」も付いてくる。

□ニンテンドーeショップのセールページ

PlayStation Store（PS5/PS4）

「旧正月セール」

期間：2月25日23時59分まで

【注目タイトル】

・「ストリートファイター6」

4,990円→2,495円（50%オフ）

「ストリートファイター」シリーズ第6作。伝統のバトルシステムを踏襲しつつ、新システム「ドライブシステム」を軸にした駆け引きが展開される。シングルプレイでじっくり遊べる「ワールドツアー」や、オンライン対戦が楽しめる「バトルハブ」など多彩なモードを搭載している。なおPS4版とPS5版の両方がダウンロード可能となっている。

□「旧正月セール」のページ

「1,500円以下セール」

期間：2月25日23時59分まで

【注目タイトル】

・「BIOHAZARD VILLAGE PS4 & PS5」

4,990円→998円（80%オフ）

カプコンによるサバイバルホラー「バイオハザード」シリーズの第8作。怪物が潜む村を舞台として、「バイオハザード7 レジデント イービル」の主人公イーサン・ウィンターズの新たな戦いを描く。より暴力表現が激しい「Z Version」も同じ値段で販売されている。

□「1,500円以下セール」のページ

「PlayStation Indies」

期間：2月25日23時59分まで

【注目タイトル】

・「都市伝説解体センター」

1,980円→1,584円（20%オフ）

主人公の福来あざみと、都市伝説解体センターのセンター長で国内屈指の能力者である廻屋渉と“都市伝説”絡みの依頼を解決していく連続ドラマ形式のアドベンチャーゲーム。予測不能なシナリオや、サイケデリックなピクセルアートが特徴となっている。

□「PlayStation Indies」のページ

□PS Storeのセールページ

Steam

「KONAMI FEBRUARYSALE2026」

期間：2月24日3時まで

【注目タイトル】

・「SILENT HILL f」

8,580円→5,148円（40%オフ）

サイコロジカルホラー「SILENT HILL（サイレントヒル）」シリーズの最新作。昭和の日本を舞台として、寂れた田舎町に住む高校生・深水雛子の日常が崩れ去り、おぞましく変貌していくストーリーが描かれる。シナリオは「ひぐらしのなく頃に」の竜騎士07氏が手掛けている。

・「遊戯王 アーリーデイズコレクション」

6,050円→2,420円（60%オフ）

人気カードゲーム「遊☆戯☆王」のデジタルゲーム初期作をまとめたコレクション。1998年の「遊戯王デュエルモンスターズ」から2004年までの全14タイトルを収録しており、往年の作品を一気に楽しめる。巻き戻し／早送りや全カードアンロック、隠しキャラ開放などの便利機能に加え、オンライン対戦対応タイトルもあり、懐かしさと遊びやすさが両立した内容となっている。

□「KONAMI FEBRUARYSALE2026」のページ

「KOEI TECMO 旧正月セール」

期間：2月24日3時まで

【注目タイトル】

・「仁王2 Complete Edition」

6,380円→2,552円（60%オフ）

賊や妖怪たちがはびこる戦国時代を舞台としたダーク戦国アクションRPG。本編に「牛若戦記」、「平安京討魔伝」、「太初の侍秘史」の3つの大型コンテンツを加えたオールインワンバージョンとなっている。なお本シリーズは2月6日に最新作「仁王3」が発売された。

□「KOEI TECMO 旧正月セール」のページ

「PlayStation PC Sale 2026」

期間：2月24日3時まで

【注目タイトル】

・「Marvel’s Spider-Man Remastered」

7,590円→3,036円（60%オフ）

マーベルと協力してインソムニアック・ゲームズが開発した「Marvel's Spider-Man Remastered」をPC向けに最適化したリマスター版。ピーター・パーカーがオープンワールドのニューヨークを縦横無尽に駆け巡り、犯罪や巨大な陰謀に挑んでいく。スパイダーマンならではの爽快感あふれるウェブ・スイングが特徴となっている。

□「PlayStation PC Sale 2026」のページ

(C) 2026 Sony Interactive Entertainment Inc. All rights reserved.

(C) Nintendo

(C) 2026 Valve Corporation.All rights reserved.

