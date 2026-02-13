令和ロマン・くるま、YouTubeの企画は「（松井）ケムリ先生」

お笑いコンビ・令和ロマンのくるま（31歳）が、2月13日に公開されたYouTubeチャンネル「くるまの助手席」の動画に出演。YouTubeチャンネルの企画は相方の松井ケムリが担当していると語った。



ラランドのサーヤとニシダが、初の冠番組「ライフ is ビューと見る」の宣伝を兼ねてゲストとして登場。くるまが、ラランドはYouTubeチャンネルだけでもいろいろな企画をやっていると褒めると、サーヤはニシダ以外で企画を相談するグループLINEがあると話す。



サーヤがくるまに、逆に令和ロマンのYouTube企画をどう作っているのか尋ねると、くるまは「全部俺はやってない、企画。何年か前にもう分けて。企画担当を。（松井）ケムリ先生がもう『僕らの別荘』からバズった後だったから、もうYouTube担当任せます、みたいな。俺以外のLINEがある、だから」と、ラランドと同じやり方だと答えた。