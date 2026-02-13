ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード女子ハーフパイプ決勝が12日（日本時間13日）に行われ、21歳小野光希（バートン）が銅メダルを獲得した。清水さら（TOKIOインカラミ）は4位だったが、米名物解説は採点に疑問。米ファンも同調している。

1回目と2回目でスコアを伸ばせず、背水の陣で迎えた3回目のラン。清水は大技「フロントサイド・ダブルコーク1080」を含め、次々と技を決めていく。会心の試技の後には両手を挙げて歓喜。しかし、表彰台にはあと1歩及ばなかった。

米放送局「NBC」で解説を務めたスノーボード界の重鎮トッド・リチャーズ氏は「これはビッグスコアが飛び出すぞ」と大興奮だった。しかし、スコアが出ると言葉を失ったかのように沈黙。試合後、自身のインスタグラムを更新し、動画で「シミズのスコアが、あまりにも低すぎた」「完璧な空中姿勢で、ラン全体も素晴らしかったのに、結果は4位で表彰台に届かなかった。あの採点には納得がいかないな」と持論を展開した。

これには米ファンからも「シミズの得点が低かったのは間違いない。あのランはもの凄くクリーンだったからね」「100％同意するよ」「シミズは表彰台に値したね」「シミズの結果以外は満足しているよ」「サラは金メダルになるべきだったと同意するよ」などの声が上がった。

16歳の清水は試合後、中継のインタビューに対し「着地が綺麗に出来なかったからそれが減点されたのかな」としつつ、「自分のランが決められたよかったですが、4位で悔しい気持ちが一番大きいです」と語っていた。



（THE ANSWER編集部）