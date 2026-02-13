¿··¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡È¥ë¡¼¥Á¥§¡É¡×½é¸ø³«¡ª ¡ÈiPhone¡É¥Ç¥¶¥¤¥óÆâÁõ¡ß¡Öµì¼ÖÉ÷¡×¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°ºÎÍÑ¡ª ¿··¿¡Ö¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¡×¤ÎÆâÁõ¤¬°Ë¹ñ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ
iPhone¤Î¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤È¥¿¥Ã¥°¡ª
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï2026Ç¯2·î9Æü¡¢Æ±¼Ò½é¤È¤Ê¤ëBEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤½¤Î¼ÖÌ¾¤ò¡Ö¥ë¡¼¥Á¥§¡ÊLuce¡Ë¡×¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2026Ç¯5·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥ß¥¢¤Ë¸þ¤±¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¾Ï¤¬¤¤¤è¤¤¤èËë¤ò³«¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¿··¿¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡È¥ë¡¼¥Á¥§¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê38Ëç¡Ë
¡¡º£²óÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ë¡¼¥Á¥§¤Ï¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥×¥¿¡¼¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò¹ð¤²¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¡¡¼ÖÌ¾¤Î¡ÈLuce¡É¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Ç¡Ö¸÷¡×¤ò°ÕÌ£¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Ì¤Íè¤Ø¤Î¾ÇÅÀ¤È¡¢µ±¤«¤·¤¤¿·»þÂå¤ÎÅþÍè¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ï¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÊÆ¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤È±Ñ¥í¥ó¥É¥ó¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡ÖLoveFrom¡×¤È5Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¶¨¶È¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡LoveFrom¤òÎ¨¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Apple¤ÇiPhone¤äiPod¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥µ¡¼¡¦¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ö¡ÊSir Jony Ive¡Ë»á¤È¡¢ÃøÌ¾¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ë¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ë¥å¡¼¥½¥ó¡ÊMarc Newson¡Ë»á¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥é¥Ó¥ª¡¦¥Þ¥ó¥¾¡¼¥Ë»á¤ÈLoveFrom¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¡¢½é´üÃÊ³¬¤«¤éÌ©ÀÜ¤ËÏ¢·È¤·¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÅÁÅý¤È³×¿·Åª¤Ê¥æ¡¼¥¶¡¼ÂÎ¸³¤ÎÍ»¹ç¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢Âç·¿¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¶áÇ¯¤ÎEV¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤¨¤Æ¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Î¤ß¤Ë½¸Ìó¤»¤º¡¢Àº¹ª¤Êµ¡³£¼°¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ä¥À¥¤¥ä¥ë¡¢¥È¥°¥ë¥¹¥¤¥Ã¥Á¤È¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÍ»¹ç¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Ä¾´¶Åª¤«¤Ä³Î¤«¤Ê¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÁàºî´¶¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥×¥ì¥¸¥ã¡¼¤òÂ»¤Ê¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦ÇÛÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ï¡¢1950Ç¯Âå¤«¤é60Ç¯Âå¤Î¥Ê¥ë¥Ç¥£À½¥¦¥Ã¥É¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ò¸½ÂåÅª¤Ë²ò¼á¤·¤¿¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê3ËÜ¥¹¥Ý¡¼¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¡£
¡¡ÁÇºà¤Ë¤Ï¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢½¾Íè¥â¥Ç¥ëÈæ¤Ç400g¤Î·ÚÎÌ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢»ÏÆ°»þ¤Ë»ÈÍÑ¤¹¤ë¥¡¼¤Ë¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¶È³¦½é¤È¤Ê¤ëÅÅ»Ò¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¡ÊE Ink¡Ë¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤òÆâÂ¢¤·¤¿ÆÃ¼ì¥¬¥é¥¹À½¤òºÎÍÑ¡£
¡¡¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ëº¹¤·¹þ¤à¤È¡¢¥¡¼¤Î¿§¤¬²«¿§¤«¤é¹õ¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤¬µ¯Æ°¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê±é½Ð¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥§¥é¡¼¥ê¤ÎÅÁÅý¤È¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥¢¥¤¥Ö»á¤é¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤¬Í»¹ç¤·¤¿¿··¿¥ë¡¼¥Á¥§¡£
¡¡¤½¤ÎÁ´ËÆ¤È¤Ê¤ë¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢2026Ç¯5·î¤Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÆÀµ¼°È¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£