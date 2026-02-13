¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤âÌñ²ð¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó!?¡¡¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î7ÈÖ¤¬¸«¤»¤¿¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÀä»¿½¸¤Þ¤ë¡¡¡Öº£²ó¤ÎÅ·ºÍ¤Ï¥é¥ß¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤Ï¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¡Ë½à·è¾¡1st¥ì¥°¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢4-0¤Î²÷¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î1st¥ì¥°¤òºÇ¹â¤Î·Á¤Ç½ª¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤¬FW¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤À¡£¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ëÁ¯¤ä¤«¤Ê¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢33Ê¬¤Î3ÅÀÌÜ¤Ç¤âµ¯ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ÅÍ×¤ÊÂç°ìÈÖ¤Ç¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¤Î¾ÝÄ§¤Ï°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖÇØÈÖ¹æ7¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÂ©¤òÆÝ¤à¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£ÆÀÅÀ¡¢¥¢¥·¥¹¥È¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¿ô¡¹¤Î¥×¥ì¥¤¤ò»Å³Ý¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤³¤³¿ôÇ¯¸«¤»¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â¤«¤±¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÂ¿¤¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»î¹ç¤ò¤³¤Ê¤»¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤Ç¤Î´üÂÔ´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Øas¡Ù¤â¡Ö¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î»þÂå¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ë¸«»ö¤Ê¥×¥ì¥¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤Î³èÌö¤ò¾Î»¿¡£¡Ö¿ô»ú¤ä¥´¡¼¥ë¤Ø¤Î¹×¸¥ÅÙ°Ê¾å¤Ë¡¢Èà¤ÎÆ°¤¤Ï¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆÆ¬ÄË¤Î¼ï¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¤¬ºÇ¤âÌñ²ð¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï33»î¹ç¤Ç12¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤Î¥°¥ê¡¼¥º¥Þ¥ó¡£Íè·î¤Ë¤Ï35ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤â¤¢¤ê¡¢½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥ÊÀï¤Ç¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£