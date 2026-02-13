ももいろクローバーZが、2026年3月4日に発売する『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVDに映像特典として収録されるメイキング映像「ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025-」のトレーラー映像を公開した。

映像特典「ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025-」には、開催直前まで台風の影響により中止も検討される中、当日は晴天に恵まれて実現した、3年ぶりの開催となる夏ライブの舞台裏が30分越えの大ボリュームで収められているという。今回公開されたトレーラー映像には、ライブ当日に向けた準備の様子や、ステージに臨むメンバーの意気込みなど、本編では見ることのできないシーンがダイジェストとして詰め込まれているとのことだ。

さらに、本作品のパッケージデザインも公開された。レーベルにはライブ会場でも見られたナスカの地上絵やモアイ像、ピラミッドなどのイラストが施されている。また、ライブ写真がふんだんに使用されたブックレットや封入特典の「夏之馬鹿桃御神金護符」護符風カードも封入される。

約3年ぶりに横浜スタジアムで開催された『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』は、DMB（ダウンタウンももクロバンド）や太鼓ドラマーのヒダノ修一の参戦やウォーターキャノン（放水）や水鉄砲、花火、盆踊りなど『夏バカ』ならではの演出がふんだんに盛り込まれ、約6万人のモノノフとももクロが頭のネジを外してバカ騒ぎしたライブになったという。

本ライブのBlu-ray & DVD商品には、DAY1・DAY2両日の公演が収録され、また、映像特典として本ライブの裏側を映したメイキング映像「ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025-」が収録される予定だ。Blu-ray商品は、「Dolby Atmos®（ドルビーアトモス）」を採用しており、リアルで没入感あふれる音楽体験を味わうことができる。また、Blu-ray & DVDの封入特典として、初回製造分のみにスマホやTVで簡単に観ることができる「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコードと「夏之馬鹿桃御神金護符」護符風カードが封入される。対象店舗での購入者には応援店特典「夏馬鹿騒切手風貼」切手風ステッカーシートが付与されるので、ぜひチェックしていただきたい。

また本作の発売を記念し、2月21日〜2月23日、2月27日〜3月1日の期間に開催される＜『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』Dolby Atmos上映会＞にて、メンバー登壇による舞台挨拶付き上映の実施が決定しており、現在チケット抽選受付中だ。その他通常上映および応援上映も実施されるので、上映スケジュールやチケット販売の詳細については各劇場の公式HPにてチェックしてほしい。

■ももクロ『ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム』LIVE Blu-ray & DVD BOXジャケット写真 インナージャケット インナージャケット インナージャケット インナージャケット 発売日：2026年3月4日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/summer25PKG

特設サイト：https://mcz-release.com/live/natsubaka2025/ ［Blu-ray］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE Blu-ray

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIXM-633〜5

収録枚数：3枚組

価格：\14,000（税込）

音声[本編]：Dolby Atmos／リニアPCM 2ch

[特典映像]：リニアPCM 2ch ［DVD］

ハマの夜祭り番長襲名記念 ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム LIVE DVD

発売日：2026/3/4（水）

品番：KIBM-1139〜43

収録枚数：5枚組

価格：\14,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch ▼映像特典

ハマのキセキ-みんなで乗り越えた夏バカ2025- ▼封入特典

・夏之馬鹿桃御神金護符

・「NeSTREAM LIVE」視聴シリアルコード

※初回製造分のみ ▼セットリスト

【DAY1：2025年8月2日（土）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.Re:volution

2.DNA狂詩曲(ルビ：ラプソディ)

3.ワニとシャンプー

4.CONTRADICTION

5.BIONIC CHERRY

6.Acceleration

7.ココ☆ナツ

8.ROCK THE BOAT

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.stay gold

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.孤独の中で鳴るBeatっ！

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Hanabi

15.BLAST！

16.GODSPEED

17.ツヨクツヨク

18.Event Horizon

19.Re:Story

＜ENCORE＞

20.天手力男

21.ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

22.コノウタ

23.やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜 【DAY2：2025年8月3日（日）】

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

1.天手力男

2.ロードショー

3.ワニとシャンプー

4.泣いてもいいんだよ

5.MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

6.Nightmare Before Catharsis

7.ココ☆ナツ

8.堂々平和宣言

9.ももいろ太鼓どどんが節

10.Re:volution

11.行くぜっ！怪盗少女 -ZZ ver.-

12.Chai Maxx

13.走れ！ -ZZ ver.-

14.Re:Story

15.一味同心 feat. 新発田はるいち合唱団

16.BLAST！

17.On Your Mark

18.ツヨクツヨク

19.Acceleration

20.Hanabi

＜ENCORE＞

21.Event Horizon

22.レナセールセレナーデ

23.愛を継ぐもの

24.キミノアト ▼応援店特典

「夏馬鹿騒切手風貼」※切手風ステッカーシート

※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。

◾️舞台挨拶情報 ◆「ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム DAY1 2025.8.2 舞台挨拶付き上映」

2026年2月21日（土）新宿バルト９（東京都）

17:30上映の回（上映前、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：佐々木彩夏 2026年2月22日（日）T・ジョイ横浜（神奈川県）

15:10上映の回（上映後、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：高城れに ◆「ハマの夜祭り番長襲名記念ももクロ夏のバカ騒ぎ2025 in 横浜スタジアム DAY2 2025.8.3 舞台挨拶付き上映」

2026年2月27日（金）新宿バルト９（東京都）

19:00上映の回（上映前、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：百田夏菜子 2026年3月1日（日）T・ジョイ博多（福岡県）

15:00上映の回（上映前、舞台挨拶） 応援上映回

登壇者：玉井詩織 ▼チケット料金

舞台挨拶付き応援上映：\5,000

その他通常上映/応援上映：\3,500 【舞台挨拶付き応援上映チケット受付期間】

2026年2月11日（水）12:00〜2月15日（日）23:59

チケット抽選受付リンク：https://eplus.jp/momoclo_cinematize/ 【その他通常上映/応援上映チケット受付期間】

DAY1上映＜2026/2/21（土）〜2/23（月・祝）＞

2/18（水）0：00（＝2/17（火）24：00）以降、各劇場HPにて販売開始 DAY2上映＜2026/2/27（金）〜3/1（日）＞

2/25（水）0：00（＝2/24（火）24：00)以降、各劇場HPにて販売開始 ※上映スケジュール・チケット販売については各劇場HPにてご確認ください ▼特典

来場者プレゼント

【DAY1】オリジナルポストカード 佐々木彩夏・高城れに ver.

配布期間：2/21（土）〜2/23（月・祝）

【DAY2】オリジナルポストカード 百田夏菜子・玉井詩織 ver.

配布期間：2/27（金）〜3/1（日） ＜応援上映会について＞

通常の上映とは異なり、応援上映ではペンライトなどの応援グッズの持ち込みが可能で、声援や歓声、拍手、手拍子などで盛り上がることができます。まるでコンサート会場のような一体感をお楽しみください。

◆鑑賞ルール

・歓声、応援、声出し、曲に合わせた手拍子、振り付け、拍手可能な上映となります。

・応援グッズ（タオル、ペンライトなど）の持ち込み、使用も可能です。

・座席から立ち上がってのご鑑賞や、飛ぶ、跳ねる、あばれるなど、周りのお客様のご迷惑になる行為はご遠慮ください。

・タオルなど、後ろの座席のお客様の視界を遮るような応援グッズを肩より上に掲げる行為はお控え下さい。

・周りの方の視界を遮るようなグッズの持ち込みはお控え下さい。 ◆注意事項

・劇場でのペンライトの販売はございません。

・会場内ではマスコミ各社の取材による撮影、弊社記録撮影が行われ、テレビ・雑誌・ホームページ等にて、放映・掲載される場合がございます。

また、イベントの模様が後日販売されるDVD商品等に収録される場合がございます。予めご了承ください。

お客様の当催事における個人情報（肖像権）については、このイベントにご入場されたことにより、上記の使用にご同意いただけたものとさせていただきます。

・登壇者及びイベントの内容は、予告なしに急遽変更になる場合がございます。予めご了承下さい。

・全席指定席となります。チケットをお持ちでない方はご覧になれません。

・転売を目的としたチケットのご購入は固くお断りいたします。

・場内でのカメラ（携帯カメラを含む）、ビデオ等による撮影・録音等は固くお断りいたします。

・車いすでのご鑑賞をご希望されるお客様は座席指定券の購入後、劇場までご連絡ください。

車いすスペースには限りがありますので、ご利用人数によっては所定のスペース以外でご鑑賞いただく場合がございます。また、イベントの内容やマスコミ取材により、所定のスペースからご移動いただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・イベント中の途中入場はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。

・劇場周辺での出待ち・入待ちにつきましては、近隣のご迷惑となりますので、固くお断りいたします。

・登壇者へのプレゼントやお花等の受け取りは全てお断りさせていただいております。ご理解とご協力の程宜しくお願い致します。 配給：クープ

©KING RECORDS

■ももクロ『ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT-』LIVE Blu-ray & DVD

発売日：2025年12月10日（水）

予約リンク：https://mcz.lnk.to/MC24

特設サイト：https://mcz-release.com/live/momoiro_xmas_2024/ ［Blu-ray］

ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE Blu-ray

品番：KIXM-637〜9

収録枚数：3枚組

価格：\13,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch Blu-ray ［DVD］

ももいろクリスマス2024-HOLY 4D NIGHT- LIVE DVD

品番：KIBM-1144〜8

収録枚数：5枚組

価格：\13,000（税込）

音声：リニアPCM 2ch DVD

メイキング映像（仮）



◆セットリスト

【DAY1：2024年12月21日（土）】

01. 真冬のサンサンサマータイム

02. CONTRADICTION

03. 桃照桃神

04. マリンブルー

05. JUMP!!!!!

06. 笑一笑 〜シャオイーシャオ！〜

07. ニッポン笑顔百景 -ZZ ver.-

08. ポジティブ・アテンションプリーズ！

09. ハッピー♡スイート♡バースデー！

10. HOLIDAY

11. Friends Friends Friends

12. SECRET LOVE STORY

13. 今宵、ライブの下で

14. きみゆき

15. 空のカーテン

16. ukiukihuman!

17. デモンストレーション

18. BIRTH Ø BIRTH

19. 追憶のファンファーレ

20. 灰とダイヤモンド

＜ENCORE＞

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

21. レナセールセレナーデ

22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

23. Chai Maxx ZERO

24. サンタさん -ZZ ver.-



【DAY2：2024年12月22日（日）】

01. WE ARE BORN

02. MONONOFU NIPPON feat. 布袋寅泰

03. 桃照桃神

04. Spicy Girl

05. JUMP!!!!!

06. ザ・ゴールデン・ヒストリー

07. みてみて☆こっちっち

08. Sing! Swing! X’mas!

09. My Hamburger Boy（浮気なハンバーガーボーイ）

10. HOLIDAY

11. Friends Friends Friends

12. ヘンな期待しちゃ駄目だよ…?♡

13. 今宵、ライブの下で

14. Hanabi

15. 空のカーテン

16. クリスマスしよ♡

17. BLAST！

18. momo

19. Heroes

20. 白い風

＜ENCORE＞

overture 〜ももいろクローバーZ参上！！〜

21. レナセールセレナーデ

22. やわく恋して 〜ずっと僕らでいられますように〜

23. 僕等のセンチュリー

24. サンタさん -ZZ ver.-



◆応援店舗特典

「香り付きレプリカチケット」

※サイズ：70×200mm

※応援店舗一覧は、後日HPやSNSにて発表いたします。

※特典のサイズや仕様は変更になる場合がございます。

■＜ニッポン放送ももいろクローバーZももクロくらぶxoxo〜バレンタイン DE NIGHT だぁ〜Z！2026＞ 開催日：【裏】2026年2月14日（土）

【表】2026年2月15日（日）

会場：横浜アリーナ

公式HP：https://event.1242.com/events/momoclo_valentine/

■＜ももクロ結成18周年記念イベント 東京ももクロランド＞ 開催日：2026年5月3日

会場：東京体育館

■＜ももクロ秋の桃神祭＞ 開催候補日程

(1) 2026年9月26日（土）-27日（日）

(2) 2026年10月11日（日）-12日（月・祝）

(3) 2026年10月17日（土）-18日（日）

※開催地・開催日が決定次第ご案内いたします。

■＜ももクロクリスマスツアー＞ ▽ツアーファイナル

開催日：2026年12月12日（土）、13日（日）

会場：SGC HALL ARIAKE

※ツアーファイナル以外の開催情報は追って発表いたします。詳細をお楽しみに。

■＜第10回 ももいろ歌合戦＞ 開催日：2026年12月31日（木）

会場：有明アリーナ