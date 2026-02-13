»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¡¢±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×22¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È°ìµó¸ø³«
¿ù¸µº´°ì¡Ê»³ºê¸¿Í¡Ë¡ÊC¡ËÌîÅÄ¥µ¥È¥ë¡¿½¸±Ñ¼Ò ¡ÊC¡Ë2026 ±Ç²è¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
»³ºê¸¿Í¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¡Ê3·î13Æü¸ø³«¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë22¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬£²·î13Æü¡¢°ìµó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±Ç²è¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È
Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô3,000ËüÉô¡Ê£²£°£²£µÇ¯£¸·î»þÅÀ¡Ë¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡Ö¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡×¡Ê½¸±Ñ¼Ò¥ä¥ó¥°¥¸¥ã¥ó¥× ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹´©¡Ë¡£ÌÀ¼£Ëö´ü¤ÎËÌ³¤Æ»¤òÉñÂæ¤Ë¡¢ÇüÂç¤Ê¥¢¥¤¥Ì¤ÎËäÂ¢¶â¤ò½ä¤ë°ìÚ¼Àé¶â¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¡¢¸·¤·¤¤Âç¼«Á³¤ÎÃæ¤Ç°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ëÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬ÌöÆ°¤¹¤ë¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¡£
¤½¤ÎÆÈÆÃ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤«¤é¡Ö¼Â¼Ì²½¤ÏÉÔ²ÄÇ½¡×¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜºî¤Î°ìÂç¼Â¼Ì²½¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¡¢£²£°£²£´Ç¯£±·î£±£¹Æü¸ø³«¤Î±Ç²è¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë»ÏÆ°¡£±Ç²è¸ø³«½µ£±·î£±£¹¡Á£²£±Æü¤Î½µËöÆ°°÷¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤Î No.£±¤ò³ÍÆÀ¡Ê¶½¹ÔÄÌ¿®¼ÒÄ´¤Ù¡Ë¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡ÖÀ¨¤Þ¤¸¤¤ºÆ¸½ÅÙ¡×¡Ö¸¶ºî°¦¤È¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¸¶ºî¥Õ¥¡¥óÂçÇ¼ÆÀ¥à¡¼¥Ó¡¼¡×¡ÖÌ¡²è¸¶ºî¤Î¼Â¼Ì²½¤Ç¤ÏºÇ¹â·æºî¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò°ú¤·Ñ¤°Â³ÊÔ¤È¤·¤Æ¡¢WOWOW¤Ç¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥Þ£× ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ¡ÝËÌ³¤Æ»»ÉÀÄ¼ü¿ÍÁèÃ¥ÊÔ¡Ý¡Ù¤¬ÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¶â²ôÁèÃ¥Àï¤Ï±×¡¹·ã²½¡£¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Ã£¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ä¶î¤±¤âÀä»¿¤µ¤ì¤¿¡£Â³¤¯Netflix¡¦GlobalÇÛ¿®¤Ç¤â¡¢±Ç²èÈÇ¤Ï£µ£¹¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ç TOP£±£°Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¡¢½µ´Ö¥°¥í¡¼¥Ð¥ë TOP10¡ÊÈó±Ñ¸ì±Ç²è¡Ë¤Ç½é½µ£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡££²½µÏ¢Â³¤Ç TOP£±£°Æþ¤ê¤¹¤ë¤Ê¤É²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£
À¤³¦¤¬ÃíÌÜ¤¹¤ëËäÂ¢¶âÁèÃ¥¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¡¦¥Ð¥È¥ë¤ÎÂ³ÊÔ¤Ë¤·¤Æ¡¢Âç¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ÊËÁ¸±³è·à¤Ç¤¢¤ë¸¶ºî¤ÎÂè°ìÉô¡¦´°·ëÊÔ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤Ä¤¤¤Ë¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
º£ºî¤Î¼ç±é¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¸µÎ¦·³Ê¼¡¦¿ù¸µº´°ì¡Ê¤¹¤®¤â¤È¡¦¤µ¤¤¤Á¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¡Øº£ºÝ¤Î¹ñ¤Î¥¢¥ê¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¿ô¡¹¤ÎºîÉÊ¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤ë»³ºê¸¿Í¡£¿ù¸µ¤È¶¦¤ËËäÂ¢¶â¤Îºß¤ê¤«¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡Ö»ÉÀÄ¿ÍÈé¡Ê¤¤¤ì¤º¤ß¤Ë¤ó¤Ô¡Ë¡×¤òµá¤á¤ÆÎ¹¤ò¤¹¤ë¥¢¥¤¥Ì¤Î¾¯½÷¡¦¥¢¥·¥ê¥Ñ¡Ê¢¨¡Ë¤Ë»³ÅÄ°ÉÆà¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢âÃ±ÉÅÄ¶¿ÆØ¡¢¹©Æ£°¤¿Ü²Ã¡¢Ìø½ÓÂÀÏº¡¢±öÌî±Íµ×¡¢°ðÍÕÍ§¡¢ÌðËÜÍªÇÏ¡¢ÂçÃ«Î¼Ê¿¡¢¹â¶¶¥á¥¢¥ê¡¼¥¸¥å¥ó¡¢ºù°æ¥æ¥¡¢¾¡Ìð¡¢ÃæÀîÂç»Ö¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢Ô¢Â¼È»¡¢ÃÓÆâÇîÇ·¡¢ÌÚ¾ì¾¡¸Ê¡¢ÏÂÅÄæâ¹¨¡¢¿ùËÜÅ¯ÂÀ¡¢°æ±º¿·¡¢¶ÌÌÚ¹¨¡¢´Ü¤Ò¤í¤·¤é¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬Âç½¸·ë¡£¡Ê¢¨¥¢¥·¥ê¥Ñ¤Î¡Ö¥ê ¡×¤Ï¾®Ê¸»ú¤¬Àµ¼°É½µ¡¿°Ê²¼Æ±ÍÍ¡Ë
¸ÄÀÇúÈ¯¥Ã!! ¶¯Îõ¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó²ò¶Ø¥Ã!!
¼ç¿Í¸ø¤Î¿ù¸µ¡Ê»³ºê¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤òÊü¤Ä22¿Í¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¸ø³«¡£¥¥ã¥¹¥È²ò¶Ø¤ÎÅÙ¤Ë¡¢¤½¤ÎºÆ¸½ÅÙ¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ëËÜºî¤À¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤é¤·¤µ¤¬°î¤ì¤ëÇ»ÅÙ100¡ó¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜºî¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¤ë¤í¤¦¤Ë·õ¿´¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥ÈÄ¶Âçºî¤âÃ´Åö¤·¤¿¼Ì¿¿²È¡¦µÆÃÓ½¤»á¡£¸µ¡¹¤ÏÀï¾ì¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬Âª¤¨¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÇ®ÎÌ¤¢¤ë°ì½Ö°ì½Ö¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ ¤ÎÎ¢Â¦¤ËÇ÷¤ë¥Ã!! ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¬¥¤¥É¥Ö¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä·èÄê¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ó¤ÊµÆÃÓ»á¤¬¸½¾ì¤ËÌ©Ãå¤·¡¢»£¤ê²¼¤í¤·¤¿ÈëÂ¢¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤Ê¤É130Ëç°Ê¾å¤Î¥¹¥Á¡¼¥ë¼Ì¿¿¤ä¡¢Ç®±é¤Î»Ñ¤òÄÉ¤Ã¤¿14Ì¾¤Î¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¦Q¡õA¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤¿¡ÚÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Û¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ë¡¢¡Ø±Ç²è ¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤¬¡¢±Ç²è¸ø³«ÆüÆ±Æü¤Î3·î13 Æü¤Ë·èÄê¡£ËÜÆü2·î13Æü¤è¤ê¡¢³Æ¥Í¥Ã¥È½ñÅ¹¤Ë¤ÆÍ½Ìó¤¬³«»Ï¤·¤¿¡£
£²·î£²£³Æü¡ÈÉÔ»à¿È¤ÎÆü¡É¤ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¤Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤â³«ºÅ
£²·î£²£³Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë¤Î¡ÈÉÔ»à¿È¤ÎÆü¡É¤Ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÖÉÔ»à¿È¥³¥é¥Ü¡×¤¬¼Â¸½¡ªTOHO ¥·¥Í¥Þ¥º¤é¤é¤Ý¡¼¤ÈÉÙ»Î¸«¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÉÔ»à¿È¤ÎÆüµÇ°¡ª±þ±ç¾å±ÇÉñÂæ°§»¢¥Ã!!¡×¤ò³«ºÅ¡ª¡ª¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤ ÌÖÁö´Æ¹ö½±·âÊÔ¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿ÏÂÅÄ»°»ÍÏº»á¤È¡¢Á´¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤òÃ´¤¦¡¢¥¯¥ì¥Ç¥¦¥¹¤ÎÎ¤µÈÍ¥Ìé¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¡£ÉÔ»à¿È¤Î¿ù¸µ¡õ¡Ø¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥«¥à¥¤¡Ù¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£´Õ¾Þ¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï2·î16Æü¤è¤ê¡¢TOHO¥·¥Í¥Þ¥º¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆÈÎÇä³«»Ï¡£