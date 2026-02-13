ニューバランスが新コレクション発表…撮影での“交流”に反響

ドジャースの大谷翔平投手が、少年へ見せた“神対応”が話題となっている。ニューバランスは13日、大谷の新たなコレクションを発表。公開されたキービジュアルや動画では、共演した少年とキャッチボールをしたり、頭にグラブを乗せて微笑んだりする様子が切り取られている。

同社の公式インスタグラムなどで公開されたビジュアルには、新たなデザインのウェアを着用した大谷が登場。少年と向かい合ってキャッチボールを楽しむ姿や、少年の頭の上に自身のグラブを優しく乗せて、満面の笑みを浮かべる場面などが収められている。

同社は「今シーズンの新しいニューバランスの大谷翔平選手のコレクションが登場。新たにウィメンズとキッズスタイルが加わった、フィールド上でだけでなくフィールド外でも活躍するパフォーマンスとライフスタイルのアイテム」と説明している。

大谷の優しい人柄が滲み出る光景に、ファンも悶絶。SNS上には「この子が羨ましい」「そのグラブ私も頭に乗せてほしい」「私も大谷くんにキャッチされたい」と羨望の声が殺到した。また、大谷を前に少し硬くなっているようにも見える少年の様子に「大谷選手に緊張しているな」といったコメントも寄せられている。（Full-Count編集部）