“５連勝チャレンジ”のファンに「ポニーテールを切る仕草を披露」。６連勝のマンU女子のゴールパフォに英紙注目。散髪を待つ日々は500日オーバー
2024年10月、マンチェスター・ユナイテッドの熱心なサポーターであるフランク・イレットさんは、「チームが５連勝するまで髪を切らない」と宣言した。しかし、その瞬間はなかなか訪れず、英紙『Daily Mail』によると、気づけば約500日が経過していた。
そんななか、先日ついに最大のチャンスが巡ってきた。マイケル・キャリック暫定監督のもと、ユナイテッドは現地１月17日のマンチェスター・シティ戦（２−０）を皮切りに４連勝を達成。イレットさんは、あと１勝で念願が叶うところまでこぎつけた。そして迎えた２月10日のウェストハム戦。ところが結果は１−１の引き分けに終わった。
イレットさんのチャレンジは注目を集めており、ユナイテッドの女子チームにも波及しているようだ。『Daily Mail』は「マンチェスター・ユナイテッドの女子チームの選手たちが、６連勝を達成した後、髪を伸ばし続ける有名なファンにヘアカットパフォーマンス。彼の散髪を待つ日々はすでに500日目を越える」と見出しを打った記事を掲載。「もしイレットが、男女いずれかのチームが５連勝するまで髪を伸ばすと誓っていたなら、今頃はすっきりと短髪に整えられていたはずだ」とし、こう伝えた。
「マーク・スキナー監督が率いるチームは、１月10日のアーセナル戦での引き分け以降、バーンリー、アーセナル、アストン・ビラ、リバプール、レスターを相手に勝利を重ねてきた。そして木曜日（２月12日）、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーを３−０で下し、連勝を６に伸ばした。
この試合で、選手たちはイレットを意識したパフォーマンスを見せた。試合開始３分にエリザベス・ターランドが先制点を挙げると、得点者本人とイングランド代表ディフェンダーのマヤ・ル・ティシエが、自分たちのポニーテールを切る仕草を披露した」
チャレンジ当初は坊主が少し伸びた程度だったイレットさんだが、今や相当な長さになっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】自慢のポニーテールをチョキチョキ。マンU女子のヘアカットパフォーマンス
そんななか、先日ついに最大のチャンスが巡ってきた。マイケル・キャリック暫定監督のもと、ユナイテッドは現地１月17日のマンチェスター・シティ戦（２−０）を皮切りに４連勝を達成。イレットさんは、あと１勝で念願が叶うところまでこぎつけた。そして迎えた２月10日のウェストハム戦。ところが結果は１−１の引き分けに終わった。
「マーク・スキナー監督が率いるチームは、１月10日のアーセナル戦での引き分け以降、バーンリー、アーセナル、アストン・ビラ、リバプール、レスターを相手に勝利を重ねてきた。そして木曜日（２月12日）、チャンピオンズリーグでアトレティコ・マドリーを３−０で下し、連勝を６に伸ばした。
この試合で、選手たちはイレットを意識したパフォーマンスを見せた。試合開始３分にエリザベス・ターランドが先制点を挙げると、得点者本人とイングランド代表ディフェンダーのマヤ・ル・ティシエが、自分たちのポニーテールを切る仕草を披露した」
チャレンジ当初は坊主が少し伸びた程度だったイレットさんだが、今や相当な長さになっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】自慢のポニーテールをチョキチョキ。マンU女子のヘアカットパフォーマンス