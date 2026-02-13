Snow Manの目黒蓮と浜辺美波が、2月13日放送の『ZIP!』（日本テレビ系）に出演。番組公式SNSでオフショットが公開された。

■『ZIP!』のオブジェを手に笑顔を見せる目黒蓮＆浜辺美波

公開されたのは、目黒と浜辺が『ZIP!』のオブジェを手に笑顔を見せる全身ショット。

目黒はすっきりとおでこを出したヘアスタイルで、キャメルカラーのシャツをダークトーンのパンツにイン。ラフに折り返した袖口からはレースがのぞく。

一方の浜辺は髪をおろし、淡いピンクベージュを基調とした柄のセットアップを上品に着こなしている。

■金曜レギュラーパーソナリティーの阿部亮平も出演

この日、スタジオには金曜レギュラーパーソナリティーの阿部亮平も出演。目黒が阿部に声をかける場面もあり、SNSでは「めめかっこいい」「スタイル良すぎ」「笑顔が最高」といった声に加え、「めめあべ尊い」「あべちゃんへのメッセージを欠かさないめめかわいい」「共演うれしい」などの反響が寄せられている。

■阿部亮平と目黒蓮のユニット曲「ART」MV＆オフショット

Snow Man

