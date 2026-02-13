【NBA試合速報】2026年2月13日（金） ロサンゼルス・レイカーズ vs ダラス・マーベリックス
日付：2026年2月13日（金）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 124 - 104 ダラス・マーベリックス
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ダラス・マーベリックスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし36-31で終了する。
第2クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び64-63で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び96-82で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び124-104で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は34:54出場、21得点、1アシスト、3リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-02-13 14:45:05 更新