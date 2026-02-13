ロサンゼルス・レイカーズ vs ダラス・マーベリックス

日付：2026年2月13日（金）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 124 - 104 ダラス・マーベリックス

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ダラス・マーベリックスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし36-31で終了する。

第2クォーターはダラス・マーベリックスが試合を有利に運び64-63で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び96-82で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び124-104で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は34:54出場、21得点、1アシスト、3リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-02-13 14:45:05 更新