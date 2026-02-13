アリゾナ州のキャンプ地に登場、独特センスのTシャツ姿

米大リーグはキャンプインに向けて、各選手がキャンプ地に集まり始めている。昨季のワールドシリーズでMVPに輝いたドジャースの山本由伸投手も、アリゾナ州のキャンプ地に登場。その際“漢字8文字”が刻まれたTシャツがファンの話題となっている。

黒のTシャツに刻まれた漢字が映えた。「家族仲間義理＝人情」のデザイン文字だ。ドジャース公式インスタグラムは12日（日本時間13日）、キャンプ地に登場した山本の姿を捉えた写真を掲載した。薄暗い中、黒地に漢字だけが縦に並んだデザインのTシャツが異彩を放った。ファンからはSNSに続々と賛辞が並んだ。

「山本由伸、Tシャツの文字から人柄出てる…熱いチーム愛を感じる」

「これよく見るとわかるけど『家族仲間義理=人情』となってる」

「相変わらずハイセンス」

「インパクト強すぎ」

「山本くんその服は似合ってるで！！」

「スターオーラが凄すぎる」

またキャンプとTシャツといえば、イチロー氏がマーリンズで現役だったころ、毎日メッセージ性のあるTシャツを着てグラウンドに登場したことがある。ファンも「イチローの遺伝子を継ぐ者」「在りし日のイチロー路線突入してて草」とのコメントで沸いていた。



