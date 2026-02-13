加護亜依、イメチェンした新ヘア披露「印象変わる」「横顔美しすぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/13】元モーニング娘。の加護亜依が2月12日、自身のInstagramを更新。イメージチェンジした新ヘアスタイルを披露し、注目が集まっている。
【写真】38歳元モー娘「横顔美しすぎる」印象ガラリな新ヘア
加護は「New」と記し、横顔が写った写真を投稿。ダークトーンの髪色からハイトーンの髪色に変え、顔周りは短く後ろは長めの髪型となっている。
この投稿に「素晴らしく似合ってる」「横顔美しすぎる」「めっちゃ可愛い」「印象変わる」「ハイトーンも素敵」などと反響が集まっている。（modelpress編集部）
◆加護亜依、新ヘアスタイル披露
◆加護亜依の投稿に反響
