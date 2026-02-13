『勇者ヨシヒコと魔王の城』が2/20からニコ生で全話無料生放送！ さらにプレミアム会員見放題コンテンツも拡充『チェイサーゲーム』などを追加し11作品に

　『勇者ヨシヒコ』全話無料生放送！ 『孤独のグルメ』『サ道』など人気ドラマ11作がニコニコで一挙配信

　ニコニコ生放送にて、人気ドラマ『勇者ヨシヒコと魔王の城』の全話無料生放送が決定しました。
　2026年2月20日（金）から6日間にわたり、連日19時から2話ずつ放送されます。

　さらにニコニコプレミアム会員見放題のラインナップも大幅拡充。
　『推しが上司になりまして』や『チェイサーゲーム』が新たに追加されるほか、配信中の『孤独のグルメ Season10』『サ道』『天 天和通りの快男児』などを含めた計11作品が楽しめます。

　ドラマ作品の第1話は誰でも無料で視聴可能となっており、冬の夜長にドラマ三昧を楽しめる充実のラインナップは見逃せません。

　ニコニコ生放送で、「勇者ヨシヒコと魔王の城」の全話無料生放送が決定！2/20(金)19時より順次放送。
　この他「孤独のグルメ」「推しが上司になりまして」等 ドラマ作品をプレミアム会員見放題で配信

　「勇者ヨシヒコと魔王の城」「推しが上司になりまして」「チェイサーゲーム」「孤独のグルメ Season10」「天　天和通りの快男児」「ナナとカオル」など、ドラマ・映画11作品を配信します。

　ニコニコでは、ドラマ・映画作品を配信中です。
　2026年2月20日（金）19:00〜 は、 6日間連続でドラマ「勇者ヨシヒコと魔王の城」の全話無料生放送を実施します。

　2月20日（金）19:00〜「勇者ヨシヒコと魔王の城」ニコニコ生放送にて配信

　＜放送スケジュール＞

2026年2月20日（金）19:00〜　「勇者ヨシヒコと魔王の城」 1〜2話

2026年2月21日（土）19:00〜　「勇者ヨシヒコと魔王の城」 3〜4話

2026年2月22日（日）19:00〜　「勇者ヨシヒコと魔王の城」 5〜6話

2026年2月23日（月・祝）19:00〜　「勇者ヨシヒコと魔王の城」 7〜8話

2026年2月24日（火）19:00〜　「勇者ヨシヒコと魔王の城」 9〜10話

2026年2月25日（水）19:00〜　「勇者ヨシヒコと魔王の城」 11〜12話

　視聴ページ：https://live.nicovideo.jp/watch/lv349783287

　本放送は、どなたでも無料で視聴可能です。
※放送終了後に、見逃し視聴をするには事前予約が必要です。

　「勇者ヨシヒコと魔王の城」「孤独のグルメ Season10」「サ道」「天　天和通りの快男児」「チェイサーゲーム」「推しが上司になりまして」「ナナとカオル」など、ドラマ・映画11作品がニコニコプレミアム会員見放題
　また、ニコニコプレミアム会員見放題にて、ドラマ・映画作品を配信中です。
　2026年2月より4作品を追加し、合計11作品を配信します。

▼ニコニコプレミアム会員 見放題作品一覧

2026年2月13日（金）12:00〜追加

勇者ヨシヒコと魔王の城

推しが上司になりまして

2026年2月16日（月）12:00〜追加

チェイサーゲーム

ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜

配信中作品

映画「ナナとカオル」「ナナとカオル　第2章」

黒弁護士の痴情 世界でいちばん重い純愛

孤独のグルメ Season10

サ道

天　天和通りの快男児

きょうの猫村さん

玉川区役所 OF THE DEAD

　ドラマ作品の第１話はどなたでも無料で視聴可能です。
　第２話以降はニコニコプレミアム会員限定です。（※映画「ナナとカオル」「ナナとカオル　第2章」のみ無料配信はありません。）

ニコニコエンタメチャンネル ドラマ配信情報：https://site.nicovideo.jp/entertainment-ch/

　勇者ヨシヒコと魔王の城
　・動画：2026年2月13日（金）12:00配信開始
　第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so18986443　
　・生放送：2026年2月20日（金）〜2月25日（水）各日19:00〜※全話無料配信
　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349783287

　推しが上司になりまして
　・動画：2026年2月13日（金）12:00配信開始
　第1話：https://www.nicovideo.jp/watch/so43332623
　・生放送：2026年2月22日（日）20:00〜
　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349788825

　チェイサーゲーム
　・動画：2026年2月16日（月）12:00配信開始
　・生放送：2026年2月20日（金）20:00〜
　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349788779

　ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜　
　・動画：2026年2月16日（月）12:00配信開始
　・生放送：2026年2月21日（土）20:00〜
　https://live.nicovideo.jp/watch/lv349788806

　【本リリースに関連するクレジット・権利表記】
　©「勇者ヨシヒコと魔王の城」製作委員会
　©２０２２久住昌之・谷口ジロー・ｆｕｓｏｓｈａ／テレビ東京
　©「推しが上司になりまして」製作委員会
　© 「チェイサーゲーム」製作委員会
　©「ディアマイベイビー」製作委員会　

©DWANGO Co., Ltd.