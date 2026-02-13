国連「AI独立国際科学パネル」のメンバー任命、中国の科学者2人が選出

国連のグテーレス事務総長は2月12日、声明を発表し、国連総会が新たに設置した「AI独立国際科学パネル」のメンバー40人を3年間の任期で任命したと明らかにしました。中国からは、上海交通大学人工知能研究院と上海人工知能研究院で院長を務める宋海涛氏、中国工程院院士（アカデミー会員）でクラウドコンピューティング技術の専門家である王堅氏の科学者2人が選出されました。

声明によると、パネルのメンバーは、国際電気通信連合（ITU）、国連デジタル・新興技術室（ODET）、および国連教育科学文化機関（ユネスコ）による独立審査を経て、世界中の2600人以上の候補者から選出され、学際的背景をカバーし、地域的多様性とジェンダーバランスが強調されています。

グテーレス事務総長は、「パネルは厳密で独立した科学的知見を通じて、各国が同一の基礎の上でAI議題の議論に参加することを支援し、グローバルガバナンスにおける『欠けていた環』を補完し、間もなく開催されるグローバルAIガバナンス対話に参考を提供する」と表明しました。

パネルは今年7月にジュネーブで開催される関連ガバナンス協議に資するよう、初の報告書を発表する予定です。（提供/CRI）