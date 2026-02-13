Amazon 新生活セールは3月6日から4日間！ 300万点以上が対象、先行セールは3日から
Amazonは、新生活に役立つ製品を特別価格で提供する「Amazon 新生活セール」を、3月6日0時〜3月9日23時59分までの4日間実施。先行セールも3月3日0時からスタートする。
対象となる商品は300万点以上。大型セール恒例となるポイントアップキャンペーンも実施する。
Amazon 新生活セールは3月6日0時〜3月9日23時59分までの4日間
新生活向けの家電や生活用品など300万点が対象
Amazon 新生活セールでは“新生活”をテーマに、暮らしを豊かにする調理家電や生活家電、食料品や日用品、Amazonデバイスなどカスタマーレビュー星3.5以上の商品を中心に300万点以上の商品が特別価格となる。
2月13日に開催された「Amazon 新生活セール」説明会では、Dysonの空気清浄機やドライヤー、デロンギの全自動コーヒーメーカー、タイガー魔法瓶の炊飯器、ティファールの電気圧力鍋、東芝のドラム式洗濯乾燥機などが注目の家電製品として紹介。お米やスパゲッティ（乾麺）、トイレットペーパーや洗濯洗剤といった食料品や日用品も買いやすい価格で提供されるという。
Amazonデバイスの注目商品は下記の通り。
Echo Dot Max
Kindle Colorsoft
Ring アウトドアカム（バッテリーモデル）
Echo Show 5
Fire TV Stick 4K Plus
Amazonデバイスの注目商品例。カラー表示に対応した7型デバイス「Kindle Colorsoft」もラインナップ
アマゾンジャパン合同会社 ヘッド・オブ・ストアズコミュニケーションの溝渕順子氏は、定期おトク便やポイントアップキャンペーンなど「お買い得な価格」、昨年（2025年）の新生活セールの3倍となる300万点以上が対象となる「豊富な品揃え」、対象大型商品のサイズ感をARで確認できる「ARビュー」や家具の設置・組み立てサービスなどが受けられる「高い利便性」の3つが、新生活セールのポイントと紹介した。
会場にはセール対象商品でコーディネートした3つのエリアが登場。予算別・ライフスタイル別にまとめた「予算15万円で初めての一人暮らしをスタート」「ライフスタイルもお部屋も自分らしくアップデート」「家族の新生活をまとめてサポート」の3エリアが展示されていた。
Amazon 新生活セールのポイント
予算15万円で実現できる一人暮らしコーディネートの例
ダイソンの空気清浄機など、ブランド家電も取り揃える
ファミリ―向けライフスタイルの例
デロンギの全自動コーヒーメーカーなどキッチン家電も提供
食料品や日用品も豊富に販売する
ゲストとして登壇した節約アドバイザーの丸山晴美さんは、新生活準備を成功させるための3つのポイントをアドバイス。1つは「予算を決めて優先順位をつける」こと。新生活準備にかけられる全体の予算を把握し、必要なものをリストアップ、その上で優先順位をつけて重要なものから購入することで、予算オーバーや買い忘れを防げるとした。
もう1つは「事前の採寸を徹底する」こと。大型家具を買う前に部屋の隅々まで採寸しておくことで、サイズミスによる買い直しを防げる。また「セールを活用し、時間を節約する」ことも挙げ、セール日程を事前に把握し、品揃えが豊富な「先行セール」から参加することを推奨した。加えてECサイトでのまとめ買いや、家具の組み立て設置サービス、家電リサイクルサービスなどを活用し、時間と体力を温存することが快適な新生活のスタートにつながると話した。
新生活準備のポイントを紹介する節約アドバイザーの丸山晴美さん
ポイントアップキャンペーンは2月17日からエントリー開始
条件を満たすと獲得できるAmazonポイントが通常よりアップする「ポイントアップキャンペーン」も同時開催する。エントリー期間は2026年2月17日12時〜同年3月9日23時59分まで。エントリーした上で、買い物対象期間中に10,000円以上購入し、指定カテゴリーやブランドの対象商品を購入すると、所定のAmazonポイントが還元される。
ポイントアップキャンペーンの概要
特設ストア「新生活ストア 2026」がオープン
新生活に向けたシーズナル商品を期間限定で紹介する「新生活ストア 2026」も2月13日に開設した。おすすめ家電や家具、収納用品、食器、デスクワークアイテムなど、テーマに沿った商品を幅広く取りそろえる。開設期間は4月30日23時59分まで。
参考価格から30％以上割り引く「厳選日替わりセール」
家電やスポーツ用品、ベビー用品といった幅広い注目商品を日替わり（24時間限定）で特価提供する「厳選日替わりセール」も実施する。ダイソンやロジクールGなどのブランド注目商品を、参考価格から30％以上の割引価格で提供する。開催期間は、第1弾が3月7日正午から3月8日23時59分まで。第2弾が3月8日正午から3月9日23時59分まで。
対象となる商品は300万点以上。大型セール恒例となるポイントアップキャンペーンも実施する。
Amazon 新生活セールは3月6日0時〜3月9日23時59分までの4日間
新生活向けの家電や生活用品など300万点が対象
2月13日に開催された「Amazon 新生活セール」説明会では、Dysonの空気清浄機やドライヤー、デロンギの全自動コーヒーメーカー、タイガー魔法瓶の炊飯器、ティファールの電気圧力鍋、東芝のドラム式洗濯乾燥機などが注目の家電製品として紹介。お米やスパゲッティ（乾麺）、トイレットペーパーや洗濯洗剤といった食料品や日用品も買いやすい価格で提供されるという。
Amazonデバイスの注目商品は下記の通り。
Echo Dot Max
Kindle Colorsoft
Ring アウトドアカム（バッテリーモデル）
Echo Show 5
Fire TV Stick 4K Plus
Amazonデバイスの注目商品例。カラー表示に対応した7型デバイス「Kindle Colorsoft」もラインナップ
アマゾンジャパン合同会社 ヘッド・オブ・ストアズコミュニケーションの溝渕順子氏は、定期おトク便やポイントアップキャンペーンなど「お買い得な価格」、昨年（2025年）の新生活セールの3倍となる300万点以上が対象となる「豊富な品揃え」、対象大型商品のサイズ感をARで確認できる「ARビュー」や家具の設置・組み立てサービスなどが受けられる「高い利便性」の3つが、新生活セールのポイントと紹介した。
会場にはセール対象商品でコーディネートした3つのエリアが登場。予算別・ライフスタイル別にまとめた「予算15万円で初めての一人暮らしをスタート」「ライフスタイルもお部屋も自分らしくアップデート」「家族の新生活をまとめてサポート」の3エリアが展示されていた。
Amazon 新生活セールのポイント
予算15万円で実現できる一人暮らしコーディネートの例
ダイソンの空気清浄機など、ブランド家電も取り揃える
ファミリ―向けライフスタイルの例
デロンギの全自動コーヒーメーカーなどキッチン家電も提供
食料品や日用品も豊富に販売する
ゲストとして登壇した節約アドバイザーの丸山晴美さんは、新生活準備を成功させるための3つのポイントをアドバイス。1つは「予算を決めて優先順位をつける」こと。新生活準備にかけられる全体の予算を把握し、必要なものをリストアップ、その上で優先順位をつけて重要なものから購入することで、予算オーバーや買い忘れを防げるとした。
もう1つは「事前の採寸を徹底する」こと。大型家具を買う前に部屋の隅々まで採寸しておくことで、サイズミスによる買い直しを防げる。また「セールを活用し、時間を節約する」ことも挙げ、セール日程を事前に把握し、品揃えが豊富な「先行セール」から参加することを推奨した。加えてECサイトでのまとめ買いや、家具の組み立て設置サービス、家電リサイクルサービスなどを活用し、時間と体力を温存することが快適な新生活のスタートにつながると話した。
新生活準備のポイントを紹介する節約アドバイザーの丸山晴美さん
ポイントアップキャンペーンは2月17日からエントリー開始
条件を満たすと獲得できるAmazonポイントが通常よりアップする「ポイントアップキャンペーン」も同時開催する。エントリー期間は2026年2月17日12時〜同年3月9日23時59分まで。エントリーした上で、買い物対象期間中に10,000円以上購入し、指定カテゴリーやブランドの対象商品を購入すると、所定のAmazonポイントが還元される。
ポイントアップキャンペーンの概要
特設ストア「新生活ストア 2026」がオープン
新生活に向けたシーズナル商品を期間限定で紹介する「新生活ストア 2026」も2月13日に開設した。おすすめ家電や家具、収納用品、食器、デスクワークアイテムなど、テーマに沿った商品を幅広く取りそろえる。開設期間は4月30日23時59分まで。
参考価格から30％以上割り引く「厳選日替わりセール」
家電やスポーツ用品、ベビー用品といった幅広い注目商品を日替わり（24時間限定）で特価提供する「厳選日替わりセール」も実施する。ダイソンやロジクールGなどのブランド注目商品を、参考価格から30％以上の割引価格で提供する。開催期間は、第1弾が3月7日正午から3月8日23時59分まで。第2弾が3月8日正午から3月9日23時59分まで。