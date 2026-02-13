＜辞めたい理由が幼稚すぎ…＞友人のアドバイス「仕事も男も中身みて！」【第4話まんが：娘の気持ち】
私はハルナ（22）。就職活動をしたときは、正直お給料とか業務内容、福利厚生を重要視していました。オシャレのことなんて頭から吹っ飛んでいたのです。しかし今では、お給料が下がってもいいし、多少今の仕事より大変でもいいから、とにかくオシャレがしたいのです。元カレを見返してやりたい気持ちもあるし、オシャレをして変わった自分を好きになってくれる人が現れるかもしれない……。オシャレができない自分に自己肯定感が下がりまくりなんです。
今の私はオシャレな女性に、彼氏や合コンメンバーをかっさらわれる惨めな女って感じがしてツライのです。
今の仕事を辞めて、オシャレが自由にできる仕事がいいなと考えています。ミキを見ていたらアパレルもいいなって思っているところでした。
「ちょっと、失礼じゃない？ そんな理由で同職に就いてほしくない」
私は、オシャレをして綺麗にしているというだけで、アパレルで働きたいなんて言ってしまったけれど……実際は、労働環境は大変だとミキは言いました。
「仕事も男も、きちんと中身を見て考えた方がいいよ」
たしかに私は、オシャレがしたいと言いながら面倒くさがって努力していなかったかもしれません。
彼氏といるときはスッピンがラクだし、会社でも狙っている男性がいるわけでもないから適当だったかも。
週末のマニキュアは面倒だし……。
心のどこかで「こんな黒髪でオシャレをしても」と言い訳をしていたのでしょうか。
髪の毛を染める、きれいなネイル、それをするだけで誰かに好きになってもらえると思うなんて、考えが安易すぎましたよね。
