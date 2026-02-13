インターネットイニシアティブ（IIJ）は、個人向け光回線インターネットサービス「IIJmioひかり」で、「IIJmioひかり・1ギガ」から「IIJmioひかり・10ギガ」へのプラン変更手続きを2026年5月14日より受け付けする。

変更手数料は2200円、標準的な工事内容における工事費は2万8600円。

これまで「IIJmioひかり」でのプラン切り替えには、1ギガプランを解約した後に10ギガプランを新規申し込みする必要があったが、5月14日からは解約せずに料金プラン変更で10ギガプランを利用できるようになる。また、10ギガプランから1ギガプランへの変更も可能となり、ニーズにあわせた料金プランの見直しが可能になるという。

動画オプションとセット割引

「IIJmioモバイルサービス ギガプラン」または「IIJmioひかり」とセットでオプションサービスの「U-NEXT for スマートシネマ」や「Hulu」を契約すると、2026年5月利用分からセット割引を適用する。

割引額は、「U-NEXT for スマートシネマ」とのセットが220円、「Hulu」とのセットが110円。特典適用は、「IIJmioからのご案内メール（メールマガジンなど）」を「受け取る」設定にしていることが条件となる。