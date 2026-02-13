スマートフォンアクセサリーなどを手がけるロア・インターナショナル（東京都新宿区）は、「OURS7」ブランドから、ポータブルスピーカー「LUMEN」を2026年2月16日に発売する。

光と音が連動するRGBライティング機能搭載

手のひらサイズの軽量コンパクトボディに最大5ワット出力の45ミリ・ダイナミックドライバーを内蔵するほか、通信の安定性と効率が向上したBluetooth 6.0に準拠し、豊かで幅広い音域を音ズレなく再生できる。

アップルの磁気技術「MagSafe」に対応。磁力が働く場所ならどこにでも吸着可能で、同技術対応スマートフォンの背面に装着すれば、縦横両対応のスタンドにもなる。

「True Wireless Stereo」機能に対応。2台を同時接続すれば、音が左右に分かれたステレオ再生を楽しめる。

メタルリングステッカーが付属し、磁力のない場所やMagSafe非対応のスマートフォンにも取り付けられる。

光と音が連動するRGBライトを搭載。色温度の異なる2つの「白色モード（クールホワイト/ウォームホワイト）」に加え、ゆっくりと明滅しながら色が変化する「ブリージング」、光がスピーカー内を回転しながら色が変わっていく「スピニング」各モードを実装。本体のボタンをダブルタップすれば各モードの切り替えが可能だ。

約2.5時間の充電で約16時間の連続再生ができる容量800mAhバッテリーを内蔵する。

カラーはアッシュブラック、アイボリーの2色。

価格は4980円（税込）。