小笠原道大氏、内川聖一氏が「名球会チャンネル」に出演

侍ジャパンの“OB”はどう見ているのか――。3月に開催される第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場する野球代表「侍ジャパン」の“センター問題”について、WBCで世界一を経験している小笠原道大氏、内川聖一氏が議論をかわした。

12日に公開された名球会の公式YouTube「名球会チャンネル」で2人が登場。内川氏が「僕はセンターを誰がやるのか注目していて」と切り出すと、小笠原氏も「そこね」と反応した。

内川氏はソフトバンクでは周東佑京外野手がレギュラーを張っているとしながらも「試合の状況を変えられるスペシャルな足がある。チーム編成を考えたときに流れを変える選手だと思っているので、スタメンなのかも注目している」と力説。スーパーサブ的な存在の可能性を示唆した。小笠原氏も「攻撃的にいくならバックアップに回る。ただ、最初から足も絡めて守備もスペシャリスト。どっちを取るかにもよる」と続けた。

その上で、周東がベンチスタートとなった場合のセンターには「鈴木誠也（カブス）になってくると思う」と小笠原氏。内川氏も「そうですよね」と呼応していた。どの形となっても小笠原氏は「もったいないな」と苦笑い。内川氏も「どっちもスペシャルな選手ですからね」と同調していた。

小笠原氏は第1、2回のWBC、内川氏は第2、3、4回大会に出場。どちらも世界一を経験している。かつての世界一戦士も注目する選手起用となっている。（Full-Count編集部）