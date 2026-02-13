ローソン、「Disney go out collection」第6弾! ディズニークラッシックキャラクターのオリジナルグッズを発売
ローソンは、2月17日より、全国のローソン店舗限定（一部店舗でのお取り扱い、ナチュラルローソン・ローソンストア100は除く）で『Disney go out collection』第6弾「ディズニークラッシックキャラクター」リボン巾着を販売する。
「ディズニークラッシックキャラクター」の「リボン巾着」（990円・ランダム全7種）は、「不思議の国のアリス」「101匹わんちゃん」「おしゃれキャット」「ダンボ」「ピーター・パン」「ピノキオ」「ライオン・キング」がラインナップ。サイズ約H120×W90mmの巾着。
コミック棚にて販売し、数量限定につきなくなり次第販売終了。
(C)Disney
(C)Lawson, Inc.
