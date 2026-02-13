MSYのブランド「GRAPHT」は、ゲーム実況エンターテインメントチーム「2BRO.」と、「ストリートファイター6」（カプコン）のスペシャルコラボレーションアイテム「ストリートファイター6×2BRO.×GRAPHT」の予約販売を2月13日11時から2月26日23時59分までGRAPHT公式ECサイト（GRAPHT OFFICIAL STORE）にて実施する。

今回、イラストレーター灸場メロ氏による描き下ろしアートを使用したアイテムのラインナップが初めて公開された。描き下ろしアートでは、兄者さん・弟者さん・おついちさんと、それぞれの使用キャラクターであるザンギエフ・マリーザ・エレナが並び、各アイテムを彩る。

アイテムは、Tシャツやパーカーといったアパレルをはじめ、サポータータオルやビッグサイズのキルティングトートバッグ、モニターマスコット（デスク周辺に飾れるフィギュア）、アクリルスタンドやアクリルキーホルダーなどの雑貨、アウトドアスパイス「ほりにし」まで幅広く展開。「着る」・「応援する」・「飾る」・「集める」・「食べる」といったさまざまな楽しみ方ができるライフスタイルコレクションとなっている。

なお、対象商品を所定金額以上購入すると、特製ビッグステッカーがもらえる。ただし、数量限定・先着順となる。

「ストリートファイター 6」 × 「2BRO.」コラボアイテム

予約期間：2月13日（金）11時～2月26日（木）23時59分

□特設サイト

□GRAPHT OFFICIAL STORE

日常使いできるアパレル

Tシャツ・パーカーのフロントに描き下ろしアートをレイアウト。2BRO.のモットーと「ストリートファイター 6」を掛け合わせた“STREET FIGHTER WITH US”をコンセプトに、登場シーンのようなグラフィティデザインに落とし込んだ。兄者さん・弟者さん・おついちさんのイメージカラーを、ザンギエフ・マリーザ・エレナの衣装カラーや瞳にアクセントとしてあしらっている。

【Tシャツ（Black / White、M / L / XL）価格：各6,600円】

Tシャツの文字部分は発泡プリントで表現することで、立体感のある仕上がりと手触りを楽しめる。左袖には2BRO.のロゴを刺繍

【パーカー（Black / White、M / L / XL）価格：各13,200円】

ヴィンテージ風のプリントは、職人が1枚1枚手作業で染料を刷り込む伝統的な技法、手捺染（てなっせん）によって表現

ビッグサイズのキルティングトート

価格：8,800円

中綿入りのミリタリーライクなキルト生地を使用した大容量のトートバッグ。2BRO.のロゴを刺繍したワッペンが付属する。カーブを描くステッチが特徴のヘチマ柄のキルティング生地を採用し、女性にも持ちやすいデザインに仕上げられている。サイズは420×380×180mm（横×縦×マチ）。

【特長】

・中綿入りでクッション性あり

・ゲームデバイスや撮影機材などの精密機器を入れやすい

・長さ70cmの持ち手で肩からかけられる

・トップは中央のGフックで素早く開け閉め

・フロントのカスタム性（ワッペンをつけられる面ファスナー（ループ） ※付属の 2BRO.ロゴ刺繍ワッペンが取り付け可能。/カラビナやストラップを取り付けできるデイジーチェーン

・収納力（ファスナー付きの大・中2つのポケット、マチ180mm大容量。荷物が少ないときは中央で山折り可能）

サポータータオル 3種

価格：各3,300円

アートを大判タオル全面にプリント。日常使いのほか、応援ツールとして掲げることでシーンを盛り上げることもできる。

モニターマスコット＆アクリルスタンド

モニターマスコットは、モニター下に並べて飾りたくなるサイズ感や、細部の再現性にこだわったPVCフィギュア。描き下ろしアートを親しみやすいテイストにデフォルメし、表情や髪型、衣装などのディテールまで丁寧に再現している。また、アクリルスタンドは、描き下ろしアートを好みのレイアウトや背景と組み合わせて楽しめる。

モニターマスコット 2体セット（3種）

価格：各6,600円

サイズ：約80×55×55mm（高さ×横×奥行）※高さは種類ごとに前後

素材：PVC

アクリルスタンド 2体セット（3種）

【モニターマスコット 兄者×ザンギエフ（2体セット）】【モニターマスコット 弟者×マリーザ（2体セット）】【モニターマスコット おついち×エレナ（2体セット）】

価格：各4,400円

アクリルスタンド（兄者×ザンギエフ / 弟者×マリーザ / おついち×エレナ）

アクリルキーホルダー・マグネットセット・ステッカーセット

・アクリルキーホルダー3種（兄者×ザンギエフ / 弟者×マリーザ / おついち×エレナ） 価格：各1,320円

・スクエアマグネット 3点セット（長辺約80mm）価格：2,420円

・ステッカー6点セット（長辺約45～68mm）価格：1,650円

アウトドアスパイス ほりにし

価格：2,376円

「ほりにし」は和歌山県のアウトドアショップ「Orange」が開発した万能スパイス。ラベルに描き下ろしアート「兄者×ザンギエフ」、「弟者×マリーザ」、「おついち×エレナ」のデフォルメver.をあしらっている。購入特典として、描き下ろしアートをデザインした特製アクリルキーホルダーが付属する。

【「ほりにし」特徴】

20種類以上のスパイスを、塩・醤油ベースの和風テイストでブレンドし、ガーリックの香りをアクセントに仕上げている。ミルポワパウダーが素材の旨味を引き立て、肉・魚・野菜など幅広い料理に使用できる

※「ほりにし」使用イメージ

購入特典「ビッグステッカー」

存在感のあるビッグサイズ（長辺約150mm）のステッカー。耐水・耐候性に優れた素材を使用している。

・7,000円（税込）以上の購入で1枚（ランダム）

・14,000円（税込）以上の購入で2枚（ランダム）

・20,000円（税込）以上の購入で3枚コンプリート

※いずれも数量限定・先着順となります。

(C) 2BRO. ALL RIGHTS RESERVED.

(C) CAPCOM