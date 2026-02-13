小物を守りながらスッキリ収納！使い勝手が良すぎる100均優秀グッズ
商品情報
商品名：マルチジップポーチ（9枚）、マルチジップポーチ（7枚）
価格：各￥110（税込）
サイズ（約）：
【マルチジップポーチ（9枚）】8cm×6cm
【マルチジップポーチ（6枚）】12cm×8cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480929408、4550480929392
小物の整理整頓に大活躍！ダイソーの『マルチジップポーチ』
ポーチやバッグに小物を入れる際、細かく仕分けしたほうがすっきりしますよね。ですが、薄手のジップ付き袋に入れるとすぐ破れてしまったり、取り出しにくいのが気になっていました。
そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『マルチジップポーチ』をご紹介します。
価格は各110円（税込）。筆者が購入した店舗では、アクセサリー売り場に陳列されていました。
素材は、100均でよくあるようなビニールポーチより気持ち薄いくらいです。
分厚く、しっかりしていますが、硬くて扱いにくい…ということがない絶妙な厚みで扱いやすいです。
また、開け口が前後で長さが違うので、ネイルをしている指でも掛けやすく、開きやすいですよ。
さらっとしていて扱いやすい◎小物や薬の保護にも便利！
こちらの『マルチジップポーチ（9枚）』は、8cm×6cmとやや小さめサイズ。アクセサリーや小分けにした薬を入れるのにちょうどいいです。
9枚入りなので、たっぷり使えるのが良いなと思います。
素材がさらっとしているので、ベタベタと張り付かず使い心地も抜群です！
『マルチジップポーチ（6枚）』は、12cm×8cmとやや大きめ。薬のシートが1枚ギリギリ入りました。
物によるとは思いますが、上下をカットするともう少し出し入れしやすいかもしれません。
分厚いので擦れに強く、特に薬のシートの裏面のフィルムの穴あき対策にピッタリでした！
ポーチや、アクセサリーケースよりも軽量で、しかも中身の視認性も高いので、持ち運びや整理整頓もしやすいです。
今回はダイソーの『マルチジップポーチ』を2種類ご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。