小物を守りながらスッキリ収納！使い勝手が良すぎる100均優秀グッズ

小物をポーチやバッグに入れる際、ジップ付きの袋に入れて仕分けすると便利。でも、袋によっては薄すぎて破れやすかったり、扱いにくいですよね。そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見しました！しっかりとした素材ながら扱いやすく、ジップも開けやすくて優秀！小物や薬などを保護しながら持ち運べますよ◎

商品情報

商品名：マルチジップポーチ（9枚）、マルチジップポーチ（7枚）

価格：各￥110（税込）

サイズ（約）：

【マルチジップポーチ（9枚）】8cm×6cm

【マルチジップポーチ（6枚）】12cm×8cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480929408、4550480929392

小物の整理整頓に大活躍！ダイソーの『マルチジップポーチ』

ポーチやバッグに小物を入れる際、細かく仕分けしたほうがすっきりしますよね。ですが、薄手のジップ付き袋に入れるとすぐ破れてしまったり、取り出しにくいのが気になっていました。

そんな悩みを解消してくれるアイテムをダイソーで発見！『マルチジップポーチ』をご紹介します。

価格は各110円（税込）。筆者が購入した店舗では、アクセサリー売り場に陳列されていました。

素材は、100均でよくあるようなビニールポーチより気持ち薄いくらいです。

分厚く、しっかりしていますが、硬くて扱いにくい…ということがない絶妙な厚みで扱いやすいです。

また、開け口が前後で長さが違うので、ネイルをしている指でも掛けやすく、開きやすいですよ。

さらっとしていて扱いやすい◎小物や薬の保護にも便利！

こちらの『マルチジップポーチ（9枚）』は、8cm×6cmとやや小さめサイズ。アクセサリーや小分けにした薬を入れるのにちょうどいいです。

9枚入りなので、たっぷり使えるのが良いなと思います。

素材がさらっとしているので、ベタベタと張り付かず使い心地も抜群です！

『マルチジップポーチ（6枚）』は、12cm×8cmとやや大きめ。薬のシートが1枚ギリギリ入りました。

物によるとは思いますが、上下をカットするともう少し出し入れしやすいかもしれません。

分厚いので擦れに強く、特に薬のシートの裏面のフィルムの穴あき対策にピッタリでした！

ポーチや、アクセサリーケースよりも軽量で、しかも中身の視認性も高いので、持ち運びや整理整頓もしやすいです。

今回はダイソーの『マルチジップポーチ』を2種類ご紹介しました。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年2月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。