【鳥飼 茜】2度の離婚を経て1度目の夫の姓に変えようと役所に申請したら「今日法律が変わりました」と言われて拒絶された話

選択的夫婦別姓が許されないのは世界ほぼ日本だけ

「姓」が変わると、本当の夫婦になれないのだろうか。

衆議院議員選挙では争点にすらのぼらなかった「選択的夫婦別姓」。「結婚後に同じ姓にしなければならないと決めるのではなく、旧姓を法的に名乗ることができる選択肢を増やす」という施策だ。

しかし多くの希望の声の署名が寄せられ、朝日新聞などさまざまな媒体で行う世論調査でも、70％前後が選択できることに賛成の声が上がっているにも関わらず、何度も法案に上がりながら、実現していない。

また、男女共同参画局の調査によると、2024年に結婚したカップルで夫が妻の姓を名乗ったのはわずか5.9％だ。94％以上が当然のように夫の姓になっている。多くの場合、女性が男性の姓になるのはなぜなのだろうか。

そんな「なぜなんだろう」に対し、多くの気づきを与え、なるほど！ と思わせる一冊が、漫画家・鳥飼茜さんによる著書『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』だ。

鳥飼さんは2度の離婚を経て、3回目の結婚をしようとしている。本書は、最初の結婚のときから姓のこと、ケアワークのこと、ジェンダーギャップのこと、結婚の意味について見事に言語化し、もやもやそのものやその原因の解像度を上げる一冊だ。夫も妻もヘルシーに生きるために大切なことは何かを気づかせてくれる。

そもそも、選択肢がなく、「法的に結婚をしたらどちらかの姓を必ず名乗らなければならない」と明確に決定している国は世界でも日本だけと言われる（北朝鮮や中東など、情報が少ない国があるため。しかしアフリカもほとんどの国に選択肢はある）。

日本は、国連の女性差別撤廃委員会から、結婚後に姓を選択できないことは人権侵害にあたるとして、2025年までに民法750条の改正を求めて4回勧告を受けている。ちなみに「旧姓使用で何も問題なく仕事ができる」と語ってきた高市早苗総理は、再婚時に夫の山本氏が高市姓となって総理大臣をつとめている。旧姓使用は簡単と言いながらもその選択だということは、結局は旧姓使用ってやっぱりやりづらいんだろうなと思う人も少なくないのではないだろうか。

「法律」が変わると私たちは大きな影響を受ける。実は鳥飼さんは、生まれたときの姓（氏・仮にHとすると本書で書いている）がとても読みにくく使いにくいものだったため、最初の結婚で迷わず夫の姓（仮にOとしている）になり、離婚したときにも旧姓には戻らなかった。そして2度目の結婚の際も夫の姓になり、それから離婚を経て、Oに戻そうと考えるに至った。しかし結婚して変えた苗字を変える場合は、離婚後3ヵ月以内に届け出が必要で、それ以降は基本的にはできないため、家庭裁判所の申し立てをし、審理を受けて「審判鑑定証明書」を受け取る必要があるのだという。

鳥飼さんはこうして「2度目の結婚をした相手の姓」から「1度目の結婚をした相手の姓」に変更する審理を受け、無事に「審判鑑定証明書」を手に入れた。

しかし、国民健康保険から年金、運転免許証、パスポートに銀行口座、クレジットカードや各種団体保険、自宅の登記にいたるまで、「姓を変える」ためには膨大な労力をともない。そうして鳥飼さんは2年放置してしまっていた。それでも3回目の結婚を考えるにあたり、重い腰を上げた。そして2025年5月26日、区役所に「離婚後、1度目の結婚の姓に変える」手続きに行ったのだった。

そこで窓口から告げられたのは「今日から法律が変わり、この書類は受け付けられない」という驚愕の言葉だったーー。

パニックになった鳥飼さんは何を思ったのか。以下、鳥飼茜さんの著書『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』より抜粋の上、お届けする。

鳥飼茜

1981年生まれ、大阪府出身。漫画家。京都市立芸術大学卒業。2004年、「別冊少女フレンドDX Juliet」（講談社）でデビュー。著書に『おんなのいえ』（講談社）『サターンリターン』（小学館）『先生の白い嘘』（講談社）『地獄のガールフレンド』（祥伝社）など。「バッドベイビーは泣かない」を週刊モーニング（講談社）で連載中。エッセイ集に『漫画みたいな恋ください』（筑摩書房））『今世紀最大の理不尽 それでも、結婚がしたかった』（文藝春秋社）がある。

もう一度戸籍謄本と申立書などを家裁に提出…

目黒区役所の屋上は昔のデパートの屋上みたいだった。植え込みが設えられ、児童公園のような遊具が何個か置かれている。曇り空の下にはただただ住宅が広がり、すばらしい眺望と言えるほどでもない。私は人のいない子供用の真っ赤な滑り台に腰掛け、電話口の家裁の人の言うことを聞いている。

法律が変わったので、氏の変更にはふりがなについての記載がある審判確定証明書が必要で、私がそれを得るには、もう一度戸籍謄本と申立書などを家裁に提出する必要がある。

通常審判には2ヵ月ほどかかるが、既に審理された時の書類がそのまま反映され、審判自体が省略できるかどうかは、次の申し立てでついた担当者と裁判官の判断によるのでこの電話では答えられない。

ふりだしにもどった。

法律の前で味わった「無力」

もういっそ、今の彼氏の苗字に変えてしまうのがこの際一番手っ取り早いのだった。

そうすればややこしい家裁なんかに頼ることなく今の苗字から脱け出せる。どうせこの後あらゆる名義変更が控えているんだから、それが前の前の夫の苗字でも、新しい夫の苗字でも同じ手間ではないか。

法律の前で無力を味わった今となっては事実婚が更にか弱いものに見えてしまった。

やっぱり法律に認められた結婚がしたい。

また名義変えをしなくてもいいように末長く仲良くいればいいし、懸念していた相手一家へのへりくだり案件については、今の相手との間柄からして、その心配は今度こそないんじゃないかと思われる。

それにきっと、彼の両親も喜ぶだろう。

私はどの結婚の時も、毎回義理の両親のことが好きだったし、気に入られたかった。法律のもとで結婚して、”三度目の正直”で新しい夫の苗字になることが、一番安泰で平穏。そう思われた。

滑り台の上で彼氏に電話をかけた。仕事中に私用電話で申し訳ないと思ったが、そうでもしないといられなかった。今日から変わった法律を前に躓つまずいた私を精一杯慰めてくれるつもりっぽかった彼氏に、私は次第に怒りをぶつけ出した。

本当は、色々考えて結局あなたの苗字になろうかと思う、と言うつもりだった。

用意してたのは、なかなか甘い言葉だった。

なのに口をついて出るのは、誰にともつかない、怒りだった。

マイナーチェンジをする前に、もう20年くらい目の前にぶら下げてる選択的夫婦別姓を許可してくれ

また私は、同じ線路に乗せられているやん。なぜあなたはそれを止めようとしてくれないのか。

結婚して苗字を変えるなら、俺に出来ることはなんでも手伝うよって言うけど、俺に出来ることってなんやねん。結婚する時も離婚した時も、必死に走り回って区役所で泣いているのは私だけやねん。こんな珍事に泣いたり笑ったり、くだらないわちゃわちゃを繰り広げてるなんて、夫だった人たちは知る由もなく、法律のマイナーチェンジに煩わされることもなく、てかそもそも名義変更とかいうクソめんどいオプションが存在しない世界を今日も縦横無尽、自由に生きてはるねん。

それが、男の人にとっての、結婚でしょう。国の法律に、ガチガチに守られた結婚でしょうが。

今日から法律変わりましたって、なんやねん。そんなマイナーチェンジをする前に、もう20年くらい目の前にぶら下げてる選択的夫婦別姓を許可してくれ。法律を変えるならそっちを先にやってくれ。今日法律が変わったせいで、また私は、自分が夫の苗字になる方が楽やと思わされた、そうか、そういうこと!? これが国の魂胆ならすごい！ あっぱれ!!

完全に異常者の様相で、私はこれらの暴言を吐きながら、灰色の空の下、真っ赤な滑り台の上で膝を抱えて号泣していた。

もう、私は嫌なんやと思った。法律や国なんていう大きすぎる壁は、歯向かうよりは後ろ盾にする方が絶対楽で得で、そのために、男の人の傘下に入ること、自分も女としてそれを望んできたと、そう自分に思い込ませ、それを相手の男性に、これこそが私の幸せで、希望なんです、と甘い言葉でつたえること。

私は40過ぎて、2回も結婚を失敗して、やっとそれがもう嫌なんやと、心が拒絶したんやと、法律が少しだけ変わったその日、思い知った。

◇後編「法律婚で夫の姓になるのが94％。2度の離婚をした漫画家が一度目の夫の姓にしようとして知った「理不尽な現実」」では、怒りを整理しながら鳥飼さんが担当編集たちと語り、気づいたことをお伝えする。

