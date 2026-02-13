Ž¢¤Ð¤±¤Ð¤±Ž£¤Ç¤ÏÉÁ¤¤Å¤é¤¤¡ÄŽ¢¥»¥Ä¤Î¤¿¤áŽ£¤Ç¤âŽ¢¾¾¹¾¤¬´¨¤¤Ž£¤Ç¤â¤Ê¤¤"·§ËÜ°Ü½»"¤ò·è¤á¤¿¾®ÀôÈ¬±À¤Î¿¿°Õ
¢£¾¾¹¾¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ï¡È¾Ð´é¤ÇÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¡É
NHKÄ«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡£¤Ä¤¤¤Ë¥Ø¥Ö¥ó¡Ê¥È¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¹¥È¥¦¡Ë¤Ï¡¢¥È¥¡ÊüâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤Î²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë¡¢Î¥¤ì¤¬¤¿¤¤¾¾¹¾¤òµî¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤µ¤Æ¡¢È¬±À¤¬¾¾¹¾¤òµî¤Ã¤Æ·§ËÜ¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿»þ¡¢¾¾¹¾¤Î¿Í¤ÏÆÃ¤Ë°ÖÎ±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì°ÊÁ°¤«¤éÏÃ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢·§ËÜ¤Ë°Ü¤ëÏÃ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï10·î¾å½Ü¡£¤½¤·¤Æ¡¢½ÐÈ¯¤Ï11·î15Æü¡£¤ï¤º¤«1¥«·î¤¢¤Þ¤ê¤Î¹²¤¿¤À¤·¤µ¤À¡£ÅöÁ³¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ï³Ø´üÃæ¡£Åö»þ¤Ï¿·³Ø´ü¤¬9·î¤«¤é¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·³Ø´ü¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤á¤Þ¤¹¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤ï¤±¤À¡£
¤Þ¤À·ÀÌó´ü´Ö¤¬5¥«·îÍ¾¤ê»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÌÂÏÇÀéËü¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ç¤â¡¢¾¾¹¾¤Î¿Í¤¬µÞ¤ÊÂà¿¦¤ËÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÏ¿¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£°Ü¤ëÀè¤Ï·§ËÜ¤ÎÂè¸Þ¹âÅùÃæ³Ø¹»¡¢¸å¤ÎÂè¸Þ¹âÅù³Ø¹»--Åö»þ¤Ï¡¢Â´¶È¤¹¤ì¤ÐÌµ»î¸³¤ÇÄë¹ñÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤Ç¤¤ëÄ¶¥¨¥ê¡¼¥È¹»¤À¡£¸©Æâ¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¹»¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤È¤Ï³Ê¤¬°ã¤¦¡£¤ª¤Þ¤±¤ËµëÎÁ¤Ï¾¾¹¾Ãæ³Ø¹»¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤âÊ§¤¨¤Ê¤¤·îÊð200±ß¡£¤³¤ì¤Ç¤Ï¼ÙËâ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¾Ð´é¤Ç¸«Á÷¤ë¤Î¤¬°ìÈÖ³Ñ¤ÎÎ©¤¿¤Ê¤¤¤ä¤êÊý¤À¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÈ¬±À¤Ï¡¢¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤È¶¦¤Ë·§ËÜ¤Ø¤Èµî¤Ã¤¿¡£È¬±À¤¬¤Ê¤¼¾¾¹¾¤òÎ¥¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÆ°µ¡¤Ï¡¢Åß¤Î´¨¤µ¤ËÂÑ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¥»¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤áÌÌÅÝ¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÈÂ²¤¬Áý¤¨¤¿¤«¤é¤À¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬¡È½ÐÃÌÜ(¤Ç¤¿¤é¤á)¡É¤À¤Ã¤¿È¬±À
¤µ¤Æ¡¢·î¤Ë100±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Åö»þ¤ÎÅçº¬¸©¤Ç¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¹âµë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¸ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÄÌ¤ê¤À¡£Åö»þ¡¢²ÈÂ²¤â¤¤¤ëÀ¾ÅÄÀéÂÀÏº¡Ê±Ñ¸ì¶µ»Õ¡¦¶Ó¿¥¤Î¥â¥Ç¥ë¡Ë¤Î·îÊð¤¬45±ßÄøÅÙ¡£¤½¤ì¤Ç½½Ê¬¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¯¤éÌÌÅÝ¤ò¤ß¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÈÂ²¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢100±ß¤¢¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë²ó¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤Þ¤·¤Æ200±ß¤È¤â¤Ê¤ì¤Ð¡¢²ÈÂ²¤Ë²¿ÉÔ¼«Í³¤Ê¤¯ìÔÂô¤ÊÊë¤é¤·¤ò¤µ¤»¤Æ¤ä¤ì¤ë¡£
¡Ä¡Ä¤È¡¢ÉáÄÌ¤Ï¹Í¤¨¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬¡¢¾¾¹¾¤Î¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤âÁ¢¤à·î100±ß¤Î¼ýÆþ¤Ï¡¢È¬±À¤Ë¤È¤Ã¤Æ·è¤·¤Æ½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£È¬±À¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶â¤Î»È¤¤Êý¤¬½ÐÃÌÜ¤Ê¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¶âÁ¬¤Ë¤ÏÅÙ¤ò±Û¤·¤ÆÌµÆÜÃå¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¡¢¥»¥Ä¤Ï¤è¤¯µ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢·ëº§¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¯¡¢È¬±À¤¬À¾ÅÄÀéÂÀÏº¤ÈÇñ¤Þ¤ê¤¬¤±¤Ç³¤¿åÍá¤Ë½Ð¤«¤±¤¿»þ¤Î¤³¤È¤À¡£¸å¤«¤é½É¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥»¥Ä¤Ï¶Ã¤¤¤¿¡£
¢£¥»¥Ä¤Ï¶â¤ËÌµÆÜÃå¤ÊÈ¬±À¤ò¡È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É
·¤²¼¤«¤é¶ä²ß¤¬¤³¤Ü¤ì½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¶â¤Î´ÉÍý¤¬¤É¤¦¤³¤¦°ÊÁ°¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¥»¥Ä¤¬¤³¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¸ì¤ë»þ¤ÎÂÖÅÙ¤À¡£ÅÜ¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¯¡¢Ã²¤¯¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¡Ö¥Ø¥ë¥ó¤ÏÀ¸Íè¶â¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤ÊÊý¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤Ï¡¢¤Ä¤Þ¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¯ºÍ¤Ï»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Î¤¬¤Ö¤ÃÈô¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£Â¯ºÍ¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÀ¤Â¯Åª¤ÊºÍ³Ð¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤Ê¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶â´ªÄê¤ÎÇ½ÎÏ¤ò¡¢¤¦¤Á¤Î¿Í¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¤À¤È¸À¤ï¤ó¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£
Òë¤á¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤Þ¤ë¤Ç¶â¤ËÌµÆÜÃå¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¬±À¤ÎÈþÅÀ¤Ç¤¢¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À»Êì¤Î¤è¤¦¤ÊÊñÍÆÎÏ¤È¤¤¤¦¤Ù¤¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¡¢¥»¥Ä¤â¤Þ¤¿¡¢Â¯ºÍ¤È¤ÏÌµ±ï¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ö»×¤¤½Ð¤Îµ¡×¤Ï¸åÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥»¥Ä¤Î¸ì¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊ¹¤½ñ¤¤·¤¿µÏ¿¤Ç¤¢¤ë¡£È¬±À¤Î¶â¤Ø¤ÎÌµÆÜÃå¤µ¤ò¼¨¤¹¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿ôÂ¿¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¤ß¤ë¤È¡¢µ²±¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¾×·âÅª¤Ê¤³¤È¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¸åÇ¯Åìµþ¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¤³¤È¡£¤³¤Îº¢¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÉ×ÉØ¤Ç³¨¤ÎÅ¸Í÷²ñ¡Ä¡Ä¤¤¤ï¤æ¤ëÅ¸¼¨Â¨Çä¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢È¬±À¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤È¡Ö¶â¤Ë»åÌÜ¤Ï¤Ä¤±¤ó¡×¤È¤Ð¤«¤ê¤Ë¡¢Çã¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¡£
¢£¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤¢¤Î³¨¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤«¤é¡Ö¤ª¤Í¤À¤óÍ¾¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È»ä¤Ï¿½¤·¤Þ¤¹¡£¶â¤ËÆÜÃå¤Ê¤¯Çã¤ª¤¦Çã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ò¡¢¾¯¤·¶²¤ì¤Æ¤³¤¦ÊÖ»ö¤ò¤¤¤¿¤¹¤Î¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤ë¤È¡Ö¥Î¥¦¡¢»ä¡¢¶â¤ÎÏÃ¤Ç¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤Î³¨¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¡£¤¢¤Ê¤¿¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡¢¤è¤¤³¨¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿½¤·¤Þ¤¹¤È¡Ö¤¢¤Ê¤¿¡¢¤è¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Ê¤é¤ÐÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Î²Á¤Þ¤À°Â¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤è¤¤¤È¤Ê¤ë¤È²Á¤è¤ê¤âÂô»³¡¢¶â¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¥»¥Ä¤ÏÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¤È¸£À©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·È¬±À¤Ï¡Ö¶â¤ÎÏÃ¤Ç¤Ê¤¤¡×¤È°ì½³¡£Ê¹¤¤¿¤¤¤Î¤Ï³¨¤ÎÁ±¤·°¤·¤À¤±¤À¤È¸À¤¦¡£
¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¶â¤ÎÏÃ¤À¤í¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÈ¬±À¤ÎÊ¹¤Êý¤À¡£¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤ÏÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤Î³¨¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç´¶ÁÛ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¡£¤³¤ì¤Ï¹ªÌ¯¤À¡£
¸½Âå¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¤ÇºÇ¿·¤ÎÂç·¿¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ËÉ×ÉØ¤ÇÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¹¤ë¡£É×¤ÏÇã¤¦µ¤Ëþ¡¹¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡Ö¤³¤ìÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡©¡×¤È¤ÏÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î²è¼Á¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤Î¤À¡£ºÊ¤¬¡Ö¤¤ì¤¤¤À¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤À¤è¤Í¡¢¤¸¤ã¤¢Çã¤ª¤¦¡×¡£¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÍ½Ìó³«»ÏÆü¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡Ö¤³¤ÎÂ¤·Á¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤è¡×¤ÈºÊ¤Ë¸«¤»¤ë¡£¡Ö¤è¤¯¤Ç¤¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢¤â¤¦¥«¡¼¥È¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö¿ä¤·¤Ø¤Î²Ý¶â¡×¤ËÅ·°æ¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×
È¬±À¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤³¤ì¤À¡£
¥»¥Ä¤¬¡ÖÈþ¤·¤¤¡¢¤è¤¤³¨¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿½Ö´Ö¡¢¡ÖÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£Áá¤¤¡£ºÇ½é¤«¤éÇã¤¦µ¤¤Ê¤Î¤À¡£¡Ö¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÏÁêÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥»¥Ä¤Ë¡Ö¤è¤¤¡×¤È¸À¤ï¤»¤Æ´ûÀ®»ö¼Â¤òºî¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤â¤è¤¤¤È¸À¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤é¤ÐÇã¤¦¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡½¡½ÌÀ¼£¤ÎÊ¸¹ë¤âÎáÏÂ¤Î¥ª¥¿¥¯¤â¡¢²Ç¤Î¸À¼Á¤Î¼è¤êÊý¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¤·¤«¤âÈ¬±À¤Ï¤³¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ö¤³¤Î²Á¤Þ¤À°Â¤¤¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¡£Ê¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤ÃÍÃÊ¤ò¼«Ê¬¤«¤é¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£Äê²Á¤ÇÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤Ë¤ï¤¶¤ï¤¶¾å¾è¤»¤¹¤ë¡£²¶¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¿¿¤Î²ÁÃÍ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦¼«Éé¤¬Þú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¿ä¤·¤Ø¤Î²Ý¶â¤ËÅ·°æ¤¬¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¡£
¥»¥Ä¤¬¡Ö¶â¤ËÆÜÃå¤Ê¤¯Çã¤ª¤¦Çã¤ª¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ò¡¢¾¯¤·¶²¤ì¤Æ¡×¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¤è¤¯ÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£¥»¥Ä¤Ï¡Ö¤ª¤Í¤À¤óÍ¾¤ê¹â¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¤Ï°ì¸À¤â¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¡£¤à¤·¤í¹â¤¤¤È»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËÉ×¤¬¾¡¼ê¤Ë¡ÖÇã¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¡£»ä¤Ï»ß¤á¤Þ¤·¤¿¤è¡©¡½¡½¤È¤¤¤¦ÊÛÌÀ¤¬¡¢¹Ô´Ö¤«¤é¤·¤Ã¤«¤êÞú¤ß½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÉ×ÉØÌ¡ºÍ¡É¤Î¤ä¤ê¤È¤ê
¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥»¥Ä¤Ï¤³¤ÎÏÃ¤òÅÜ¤ê¤äÃ²¤¤È¤·¤Æ¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤è¤¤¤È¤Ê¤ë¤È²Á¤è¤ê¤âÂô»³¡¢¶â¤ò¤ä¤ê¤¿¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡£¤â¤¦Êò¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Êò¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¤É¤³¤«´ò¤·¤½¤¦¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Î¿Í¤Ï°ìÅÙ¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡¢¤â¤¦»ä¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¹û¤ì¤¿¤ó¤À¤«¤é»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¡£
¤³¤ì¤Ï¤â¤¦É×ÉØÌ¡ºÍ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ü¥±ÅÝ¤¹È¬±À¤È¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Ä¤Ä¤âºÇ¸å¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ï¤Í¤¨¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æµö¤¹¥»¥Ä¡£ÌÀ¼£¤Î¾¾¹¾¤«¤éÅìµþ¤Ø¡¢¤³¤ÎÆó¿Í¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤ÏÀ¸³¶ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤·¤«¤â¡¢¤³¤Î»¶ºâ¤Ï¤Þ¤À½ø¤Î¸ý¤À¡£¡Ø»×¤¤½Ð¤Îµ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¤¢¤ë»þÉ×ÉØ¤ÇÍá°á¤òÇã¤¤¤Ë¸âÉþ²°¤Ë½Ð¤«¤±¤¿»þ¤Î¤³¤È¤¬½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï³¨²è°Ê¾å¤Ë¶¯Îõ¤À¡£
»°½½È¿¡£Íá°á¤ò»°½½ÃåÊ¬¤Ç¤¢¤ë¡£¶Ã¤¤¤¿¤Î¤ÏÅ¹¤Î¾®ÁÎ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ÖÆþ¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±»È¤¦¡×¶âÁ¬´¶³Ð
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤³¤Ç¤âÈ¬±À¤ÎÏÀË¡¤À¡£¥»¥Ä¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂô»³Í×¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬È¬±À¤Ï¡Ö¤¿¤À1±ß10Á¬¡×¤ÈÃ±²Á¤Î°Â¤µ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¡£°ìÃå¤¢¤¿¤ê¤Ï°Â¤¤¡¢¤À¤«¤éÂô»³Çã¤Ã¤Æ¤âÌäÂê¤Ê¤¤¡£¸½Âå¤Î¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ç¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤ÇÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡×¤Ë°ú¤Ã¤«¤«¤ë¿Í¤ÈÈ¯ÁÛ¤¬Æ±¤¸¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿Ãå¤Æ²¼¤µ¤ì¡¢¤¿¤À¸«¤ë¤µ¤¨¤â¤è¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¿¤á¤ËÇã¤¦¡¢Ãå¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡¢Ä¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¡£³¨²è¤Î»þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤¯Æ±¤¸¤À¡£²¶¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ËÃå¤µ¤»¤Æ¡Ö¤¦¤ó¤¦¤ó¡×¤ÈËþÂ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿´¾ð¤¬±£¤»¤Æ¤Ê¤¤¡£
¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢Ãæ³Ø¹»¤Ç¤ÏÀ®ÀÓ¤Î¤è¤¤À¸ÅÌ¤Ë¼«Ê¢¤Ç±Ñ¸ì¤ÎËÜ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿µÏ¿¤â¤¢¤ë¡£Â¿¤¯¤ÎÃø½ñ¤ò½ñ¤¯¤¿¤á¤Ë»ñÎÁ¼ý½¸¤ä¼èºàÎ¹¹Ô¤ò½Å¤Í¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤â¤«¤µ¤à¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤â¤½¤âÈ¬±À¤Ï¡¢¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð»È¤¦¡¢»È¤¤Æ»¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»È¤¤Æ»¤òºî¤ë¡Ä¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ì¤Ð¡¢È¬±À¤Ï¥¢¥á¥ê¥«»þÂå¡¢¿©¤¦¤ä¿©¤ï¤º¤ÎÉÏË³À¸³è¤òÄ¹¤¯Á÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê·îÊð100±ß¤Ç¤¢¤ë¡£Éñ¤¤¾å¤¬¤ë¤Ê¤È¤¤¤¦¤Û¤¦¤¬ÌµÍý¤À¤í¤¦¡£ÆÈ¿È»þÂå¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡ÖÆþ¤Ã¤¿Ê¬¤À¤±»È¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶âÁ¬´¶³Ð¤¬¡¢¼ýÆþ¤¬Áý¤¨¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¥»¥Ä¤¬¡ÖÂ¯ºÍ¤Ï»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²º¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤¿¤Î¤â¡¢¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Î»ö¾ð¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¡Ö·îÊð200±ß¡×¤òÌ¥ÎÏ¤Ë´¶¤¸¤¿¤«
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤ó¤ÊÄ´»Ò¤Ç»¶ºâ¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¥»¥Ä¤Î²ÈÂ²¤ÎÌÌÅÝ¤Þ¤Ç¸«¤ë¤È¤¤¤¦ÃËµ¤¤ò¸«¤»¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤ËÉñ¤¤¹þ¤ó¤À¤Î¤¬·îÊð200±ß¤ÎÏÃ¤À¡£¤½¤ê¤ã¤¢¡Ö¤Ê¤Ë¡¢·î¤Ë200±ß¡©¡©¡¡¹Ô¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¤¤ä¡¢¹Ô¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¤Ê¤ë¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤¢¤ë¡£
È¬±À¤Î¤³¤ÎÌµµ°Æ»¤Ö¤ê¤Ï¡¢Î¢¤òÊÖ¤»¤ÐÅÓÊý¤â¤Ê¤¤³ÚÅ·À¤Ç¤â¤¢¤ë¡£ÂÐ¤¹¤ë¥»¥Ä¤Ï¡¢¶â¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¤Ä¤é¤µ¤¬¹ü¿È¤ËÝî¤ß¤ë¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¶â¤Ë¼¹Ãå¤·¤Ê¤¤È¬±À¤Î»Ñ¤ÏâÁ¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤³¤ÎÉ×ÉØ¤¬ºÇ¸å¤Þ¤Ç±ßËþ¤À¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¤¦¤Ê¤º¤±¤ë¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤ó¤ÊÈ¬±À¤À¤«¤é¡¢»àµî¤·¤¿»þ¤Ë¤Ï¼«Âð¤Î¤Û¤«¤Ë°ä»º¤Ï¤Û¤È¤ó¤É»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¡Ö¥«¥Í¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤Ë¡¢¶â¤¬Íè¤ë¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¡×¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¿ÍÀ¸¤Ç¤¢¤ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤½¤ì¤ÇÉ×ÉØ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤À¤«¤é¡¢È¬±À¤Ï¹¬¤»¤À¤Ã¤¿¡£
----------
Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ê¤Ò¤ë¤Þ¡¦¤¿¤«¤·¡Ë
¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼
1975Ç¯²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£²¬»³¸©Î©¶âÀî¹âÅù³Ø¹»¡¦Î©ÀµÂç³ØÊ¸³ØÉô»Ë³Ø²ÊÂ´¶È¡£ÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡¾ðÊó³Ø´Ä¶µ°éÉô½¤Î»¡£ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÊ¸²½¤ä»Ô°æ¤Î¿Í¡¹¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯¤¿¤á³ÆÃÏ¤òÎ¹¤·¤Ê¤¬¤é¼èºà¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥³¥ß¥Ã¥¯¤Ð¤«¤êÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç¡Ù¡Ê¥¤¡¼¥¹¥È¡¦¥×¥ì¥¹¡Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤í¸©Ì±ÏÀ ²¬»³¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤¸¤ã¡ª¡Ù¡Ê¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¥ë¥Ý¥é¥¤¥¿¡¼ Ãë´Ö ¤¿¤«¤·¡Ë