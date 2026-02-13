東京モノレールは、2026年3月14日（土）にダイヤ改正を実施します。今回の改正では、流通センター駅・大井競馬場前駅・天王洲アイル駅の上り始発列車が時刻繰り上げとなるほか、空港利用者の利便性を高める「空港快速」の増発が主な柱となっています。平日・土休日ともに羽田空港へのアクセス機能が強化される内容です。

早朝の上り始発列車を繰り上げ

流通センター〜天王洲アイル駅間で利便性向上

今回の改正により、平日・土休日ともに、流通センター駅、大井競馬場前駅、天王洲アイル駅の各駅から浜松町方面へ向かう上り始発列車の時刻が8分早まります。これにより、モノレール浜松町駅での他路線への乗り換えが便利になり、都心部への移動がこれまで以上に便利になります。

改正前後の主な時刻表

流通センター駅発：4時54分（現行 5時2分）

大井競馬場前駅発：4時56分（現行 5時4分）

天王洲アイル駅発：4時59分（現行 5時7分）

モノレール浜松町駅着：5時4分（現行 5時12分）

浜松町駅到着時刻を前倒し（画像：東京モノレール）

空港快速の増発と種別の変更

早朝の下り線で羽田空港への速達性を強化

平日および土休日の早朝時間帯において、モノレール浜松町駅から羽田空港方面へ向かう下り線で「空港快速」が増発されます。平日の6時台には運行本数が見直され、より短い間隔で空港へアクセスできるようになります。また、土休日の6時台も大幅に増発され、5分間隔で運行される時間帯も設定されます。

平日・土休日ともに空港快速を増発（画像：東京モノレール）

このほか、平日の夕通勤時間帯に上り線で列車を増発。平日、土休日の夕夜間帯には上下線で種別変更を行い、空港快速・区間快速の本数が増えます。

「東京モノレール ダイヤ改正」概要

【実施日】2026年3月14日（土）

【対象区間】東京モノレール 羽田空港線 全線

【主な内容】

上り始発列車の時刻繰り上げ（最大8分）

早朝・夕夜間の「空港快速」「区間快速」の増発および種別変更

羽田空港第2ターミナル駅発の夕方上り列車を増便

羽田空港の利便性を重視する東京モノレールらしい、利用者の動向に合わせたダイヤ改正といえそうです。特に早朝の始発繰り上げや快速列車の増発は、旅行や出張で空港を利用する方にとって、より柔軟なスケジュール調整を可能にする嬉しいニュースとなるでしょう。

（画像：PIXTA、東京モノレール）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）