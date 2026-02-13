この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、街頭インタビュー動画を公開。今回は22歳で理容師として働く男性が登場し、最高月収が60万円であることを明かした。動画では、仕事へのポジティブな姿勢や、将来の夢についても語られている。



登場したのは、理容師歴4年目だという22歳の男性。仕事を選んだ理由を「楽しそうだな」と笑顔で語り、実際に働いてみても「めっちゃ楽しいです」と充実した様子を見せた。



収入について尋ねられると、最高月収は「60万です」と告白。当時を振り返り「最高っす」と率直な気持ちを明かした。稼いだお金の主な使い道は「服だったりとかアクセサリー」だといい、この日もクロムハーツの帽子や、2本で約20万円するというティファニーのブレスレットなど、こだわりのアイテムを身につけていた。



仕事の魅力については「たくさんのお客様を幸せにできること」と語り、プロとしての意識をのぞかせる。将来の夢は「独立したいです」と明確な目標を掲げ、そのための貯金額も「100万ちょっとぐらい」あると堅実な一面も明かした。



最後に、理容師を目指す若者へのアドバイスを求められると、「頑張ったら頑張った分だけ報われると思うんで、挫けずに楽しんでもらえればなと思います」とメッセージを送った。純粋に「楽しそう」という気持ちを原動力に、着実にキャリアを積み重ねる若手理容師の姿が印象的なインタビューとなっている。