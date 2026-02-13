”ラジコン界のクイーン”・藤原ナミ、『週プレ』で魅せた至極のプロポーション

藤原ナミが、2月9日に発売の『週刊プレイボーイ』8号に登場！

藤原ナミ ©河西遼／集英社

【プロフィール】

藤原ナミ（ふじわら・なみ）

2000年2月2日生まれ 岐阜県出身

身長158cm B90 W55.5 H90

趣味＝ラジコン、アニメ鑑賞、ゲーム

特技＝動画編集、ラジコン

2022年にスカウトされ同年グラビアデビュー。抜群のプロポーションを武器に躍進を続けている。趣味のラジコンは大会で優勝経験もあるほど本格的な腕前。

公式X & Instagram【@fujiwaranami73】

今号の『週プレ』は、最強の18歳！一ノ瀬瑠菜の表紙＆巻頭グラビア＆DVD、20歳になって初めての撮り下ろし・矢野ななか、2026年グラビア界の主役候補・加藤玲菜が初登場！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

また、本号と同時リリース予定の【デジタル限定】藤原ナミ写真集「WAVES」は、価格／1100円（税込）にて主要電子書店で 2月9日（月）発売。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】藤原ナミ写真集「WAVES」©河西遼／集英社

＜特集情報＞

日本中が巻き込まれた高市「独走選挙」を総力特集！

熊本県菊陽町「半導体でホクホク」の光と影、“水面下”で進行する食の大変革！おさかなテック最前線！ などなど・・・

『週刊プレイボーイ』８号は２月９日に発売！