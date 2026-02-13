NHK出身のフリーアナウンサーが、同じくテレビ東京からフリーアナウンサーとなった森香澄へのほのかな嫉妬心を告白。自身のファン層とのギャップに苦悩する胸中を明かし、スタジオを沸かせた。

【映像】森香澄に嫉妬する元NHKアナウンサー

2月12日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

ゲストとして登場した中川は、切実な悩みとして「森香澄さんがうらやましい！！」と書かれたフリップを提示。中川は「アナウンサーって男性ファンが多いと思う。私もNHKにいたので特にそれが濃くて。インスタのフォロワーがほぼ40〜60代の男性」と自身のファン層を分析。それに対し、同世代の女性からも「可愛い」と支持される森に対し、「超うらやましい」と本音を漏らした。

さらに仕事面でも、バラエティー番組のオファーが一度届いたものの、後にキャンセルとなった際の代役が森であったことが何度かあったと暴露。「私がプロデューサーでも、そっちが空いてたらそうするもんな」と自虐的に語った。