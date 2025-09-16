【Clock over ORQUESTA（クロスケタ）】 【病みギャルVS激怒ゾンビ軍団】 【性癖退散！】 【スペースアイドル ドデカ☆まりん】 2月13日 配信開始

「Clock over ORQUESTA（クロスケタ）」

viviONは、出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「Clock over ORQUESTA（クロスケタ）」、「病みギャルVS激怒ゾンビ軍団」、「性癖退散！」、「スペースアイドル ドデカ☆まりん」の4作品を、2月13日より各電子書籍ストアから配信する。

本作は、SNS連動型キャラクターソングプロジェクト「Clock over ORQUESTA（クロスケタ）」の本編ストーリーを描くマンガ。本日より一挙に5話分が配信される。原作は大河ゆの氏、作画は三嶋たぬ氏が手掛けている。

【あらすじ】

「あなたの願イハなぁニ？」

謎のビスクドール・ティンクに連れられて、夢の世界《Never↓and(ネバーランド)》に堕ちた12人の主人公たち。

夢の魔法により「少年の姿」に変えられた彼らに課されたのは、自身の望みを叶えるためのバトルロイヤルだった。

勝者には、望む未来への切符を。 敗者には、永遠に覚めない夢の檻を。救われるのは最後まで勝ち残った一人のみ。

狂気と純真が交錯する世界で、魂を懸けた12人のディザイア・バトルロイヤルが今、幕を開けた。

「病みギャルVS激怒ゾンビ軍団」

「病みギャルVS激怒ゾンビ軍団」は弓咲ミサキックスによるサバイバルホラーマンガ。廃墟の温泉街を訪れた自殺志願の6人の少女たち。だがそこには、鬼のような容貌の怒れるゾンビが徘徊していた――。

【あらすじ】

「ムシャクシャする」――その呟きが、悲劇の始まる合図だった。

集団自殺のために鬼哭川廃墟群を訪れた、有紗（ありさ）ら6人の病みギャルたち。しかし彼女たちが人生最期の地として選んだそこは、生前の怒りを持て余す「激怒ゾンビ」が徘徊する地獄だった！

逃げ場なし！ 助けなし！ 容赦なし！

怯える暇さえ与えられない凄惨な殺戮劇の中、死にたかったはずのギャルたちは救いを求めて廃墟を駆け抜ける。予測不能のノンストップ・サバイバル・ホラー！

「性癖退散！」

本作は、原作・大須賀たけし、作画・カスミダケ氏による性癖ホラーギャグマンガ。普通のカップルであるマサシとカナちゃんは様々な性癖を持つ怨霊を浄化するために、彼らの性癖を満足させるためのプレイに奮闘することになる。

【あらすじ】

マサシとカナちゃんはただただ普通のセックスをする何の変哲もないカップル。しかしある日、マサシはカナちゃんと訪れた心霊スポットの廃墟で、数多の怨霊に憑りつかれてしまった！

怨霊達はマサシに語る。

「私は性の怨霊。生前に私たちが満たせなかった性癖を代わりに満たさなければ、お前を殺す！」

野球拳、コスプレエッチ、赤ちゃんプレイ……！

次々とマサシに襲い掛かる性癖の数々！

しかし、なんだかんだノリのいいカナちゃんはマサシの性癖の強要に、戸惑いながらも応えていき……？

尽きることのない性の扉は開かれた！！

ごく普通の一組のカップルに「性交革命（セックスレボリューション）」が訪れる……！

「スペースアイドル ドデカ☆まりん」

本作はスズキダイチ氏によるコメディ漫画。トップスターを夢みる地下アイドル、虎間まりんは突然のグループ解散を告げられる。解散ライブチケットを手売りしていたまりんの目の前に、突然大怪獣が現れて――。

【あらすじ】

「この地球で一番ビッグなアイドルになってやる！」

トップスターを目指す地下アイドル「虎間まりん」に過酷な試練の日が訪れる。グループの解散、まるで売れないライブチケット、突き刺さる否定の言葉……。

しかし、まりんは涙をこらえ宙をあおぐ。数少ないファンのため、自分の夢を叶えるため「決して諦めない！」

そんな彼女の元へ墜落したのは流れ星？いや、星を侵す大怪獣……！！

轟音、激震！倒壊するビル群、逃げ惑う人々、迫りくる破壊者！

死を覚悟した瞬間、まりんに奇跡が起こる！

目指すは宇宙で一番ドデカい偶像（アイドル）！

掴むぜ！ギラギラ一番星！

