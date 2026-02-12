¥«¥·¥ª¡¢BABY-G¤Ë¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡ÖBA-110PD¡×3¥â¥Ç¥ë
¥«¥·¥ª·×»»µ¡¤Ï2·î6Æü¡¢½÷À¸þ¤±ÂÑ¾×·â¥¦¥ª¥Ã¥Á¡ÖBABY-G¡×¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢½À¤é¤«¤Ê¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡ÖBA-110PD¡×¥·¥ê¡¼¥º3¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤¿¡£ÊÐ¸÷ÅÉÁõ¤ä¥Ï¡¼¥È¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢Æü¾ï¤«¤é¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥·¡¼¥ó¤Þ¤ÇÉý¹¤¯»È¤¨¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²Á³Ê¤Ï16,500±ß¤«¤é¡£
BA-110PD
¡ûÊÐ¸÷ÅÉÁõ¤Ç¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¡õ¥¥å¡¼¥È¤Ë»Å¾å¤²¤¿
¡ÖBA-110PD¡×¤Ï¡¢Ê£»¨¤Ê¥Ñ¡¼¥Ä¹½À®¤ÎÊ¸»úÈÄ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡ÖBA-110¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¥â¥Ç¥ë¤ËºÎÍÑ¡£»þ·×Á´ÂÎ¤Ë¸÷¤òÈ¿¼Í¤·¤Æ¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¯ÊÐ¸÷ÅÉÁõ¤ò»Ü¤·¡¢¥É¥ê¡¼¥ß¡¼¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¸»úÈÄ¤Î3»þ°ÌÃÖ¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥È·¿¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥¥å¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£
¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ÏÁ´3¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Ö¥ë¡¼¤Î¡ÖBA-110PD-2AJF¡×¤È¥Ô¥ó¥¯¤Î¡ÖBA-110PD-4AJF¡×¤¬16,500±ß¡¢¥Ñ¡¼¥×¥ë¤Î¡ÖBA-110PS-7AJF¡×¤¬17,600±ß¡£
BA-110PD-2AJF
BA-110PD-4AJF
BA-110PS-7AJF
µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÂÑ¾×·â¹½Â¤¤ä10µ¤°µËÉ¿åµ¡Ç½¤òÅëºÜ¡£Æü¾ïÀ¸³è¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ä¥ì¥¸¥ã¡¼¥·¡¼¥ó¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
BA-110PD-2AJF ÃåÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
BA-110PD-4AJF ÃåÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
BA-110PS-7AJF ÃåÍÑ¥¤¥á¡¼¥¸
¼ç¤Ê»ÅÍÍ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê3¥â¥Ç¥ë¶¦ÄÌ¡Ë¡£
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§W43.4¡ßD15.8¡ßH46.3mm
¼ÁÎÌ¡§45g
¥±¡¼¥¹¡¦¥Ù¥¼¥ëºà¼Á¡§¼ù»é
¥Ð¥ó¥É¡§¼ù»é¥Ð¥ó¥É
ËÉ¿åÀÇ½¡§10µ¤°µËÉ¿å
¥¬¥é¥¹¡§Ìµµ¡¥¬¥é¥¹
¹½Â¤¡§ÂÑ¾×·â¹½Â¤¡Ê¥·¥ç¥Ã¥¯¥ì¥¸¥¹¥È¡Ë
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§Ìó2Ç¯
¥Ð¥ó¥ÉÁõÃå²ÄÇ½¥µ¥¤¥º¡§125¡Á180mm
¤½¤ÎÂ¾µ¡Ç½¡§¥Í¥ª¥Ö¥é¥¤¥È¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥¿¥¤¥à¡ÊÀ¤³¦48ÅÔ»Ô¡¿29¥¿¥¤¥à¥¾¡¼¥ó¡¿¥µ¥Þ¡¼¥¿¥¤¥àÀßÄêÉÕ¤¡Ë¡ÜUTC¡Ê¶¨ÄêÀ¤³¦»þ¡Ë¤Î»þ¹ïÉ½¼¨¡¢¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥ª¥Ã¥Á¡Ê1/100ÉÃ¡¿24»þ´Ö·×¡¿¥¹¥×¥ê¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë¡¢¥¿¥¤¥Þ¡¼¡Ê¥»¥Ã¥ÈÃ±°Ì¡§1Ê¬¡¿ºÇÂç¥»¥Ã¥È¡§24»þ´Ö¡¿1ÉÃÃ±°Ì¤Ç·×Â¬¡Ë¡¢»þ¹ï¥¢¥é¡¼¥à5ËÜ¡Ê¤¦¤Á1ËÜ¥¹¥Ì¡¼¥ºÉÕ¡Ë¡¦»þÊó¡¢LED¥é¥¤¥È¡Ê»Ä¾ÈÉÕ¤¡Ë¡¢¥Õ¥ë¥ª¡¼¥È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡¢Áàºî²»ON/OFFÀÚÂØ¡¢12/24»þ´ÖÀ©É½¼¨ÀÚÂØ
BA-110PD
