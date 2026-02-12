Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、2月12日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目はセミファイナルシリーズ進出のボーダーラインの下にいる7位・渋谷ABEMAS。残り22試合、強豪チームは過去最も厳しい戦いの中で、どう立ち回るか。

【映像】7位・渋谷ABEMAS、浮上なるか？

過去7シーズン、渋谷ABEMASは全てレギュラーシーズンを突破。これによりメンバー入れ替えというレギュレーションの重圧を感じることなく戦えてきた。強い絆でつながる4人だけに、レギュラー突破は譲れないところ。松本吉弘（協会）が6位浮上へのトップをもぎ取れるか。

【2月12日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人1位 ＋642.5

KADOKAWAサクラナイツ・阿久津翔太（連盟）個人30位 ▲196.9

渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）個人29位 ▲187.5

U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）個人28位 ▲151.1

【2月10日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋965.6（94/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋545.1（96/120）

3位 BEAST X ＋463.9（98/120）

4位 セガサミーフェニックス ＋119.2（94/120）

5位 TEAM雷電 ＋114.1（94/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲82.6（96/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲143.3（98/120）

8位 EARTH JETS ▲575.8（98/120）

9位 KADOKAWAサクラナイツ ▲590.9（94/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲815.3（98/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

