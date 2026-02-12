個性豊かなラインナップ！東京ディズニーシー“フード＆ワイン・フェスティバル2026”ビール

東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！

イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、フードメニューとのペアリングを楽しめる様々な味わいのビールが登場します。

アメリカン・ペールエールや黒生、アンバーラガーなど、個性豊かなラインナップを紹介します☆

東京ディズニーシー“フード＆ワイン・フェスティバル2026”ビール

販売期間：2026年4月8日〜2026年6月30日

※アルコールドリンクです

よなよなエール（アメリカン・ペールエール）

価格：1,000円

販売店舗：東京ディズニーシー「ベイサイド・テイクアウト」

柑橘類を思わせる華やかな香りが特徴のアメリカン・ペールエール。

ポートディスカバリーの近未来的な雰囲気の中で味わう、クラフトビールです。

キリン一番搾り〈黒生〉

価格：800円

販売店舗：東京ディズニーシー「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」

芳醇なうまみが楽しめる黒ビール。

スパイシーな肉料理などが揃うロストリバーデルタでの食事に合わせて楽しみたい一杯です。

ハイネケン

価格：900円

販売店舗：東京ディズニーシー「ドックサイドダイナー」

バランスの取れた味わいで、世界中で愛されているラガービール。

アメリカンウォーターフロントの賑やかな雰囲気によく合います。

ブルックリンラガー（アンバーラガー）

価格：1,000円

販売店舗：東京ディズニーシー「ニューヨーク・デリ」

琥珀色が美しい、ニューヨーク発祥のアンバーラガー。

デリカテッセンのサンドウィッチなどと一緒に、ニューヨークの気分を楽しめます。

料理や気分に合わせて選べる、バラエティ豊かなビールの数々。

東京ディズニーシーにて販売される「ビールメニュー」の紹介でした。

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

