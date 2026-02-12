個性豊かなラインナップ！東京ディズニーシー“フード＆ワイン・フェスティバル2026”ビール
東京ディズニーシーでは、2026年4月15日から6月30日までの期間、“食で世界を巡る”をテーマとしたスペシャルイベント“東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル2026”を開催！
イベント開催に先駆けて2026年4月8日より、フードメニューとのペアリングを楽しめる様々な味わいのビールが登場します。
アメリカン・ペールエールや黒生、アンバーラガーなど、個性豊かなラインナップを紹介します☆
東京ディズニーシー“フード＆ワイン・フェスティバル2026”ビール
販売期間：2026年4月8日〜2026年6月30日
※アルコールドリンクです
よなよなエール（アメリカン・ペールエール）
価格：1,000円
販売店舗：東京ディズニーシー「ベイサイド・テイクアウト」
柑橘類を思わせる華やかな香りが特徴のアメリカン・ペールエール。
ポートディスカバリーの近未来的な雰囲気の中で味わう、クラフトビールです。
キリン一番搾り〈黒生〉
価格：800円
販売店舗：東京ディズニーシー「ユカタン・ベースキャンプ・グリル」
芳醇なうまみが楽しめる黒ビール。
スパイシーな肉料理などが揃うロストリバーデルタでの食事に合わせて楽しみたい一杯です。
ハイネケン
価格：900円
販売店舗：東京ディズニーシー「ドックサイドダイナー」
バランスの取れた味わいで、世界中で愛されているラガービール。
アメリカンウォーターフロントの賑やかな雰囲気によく合います。
ブルックリンラガー（アンバーラガー）
価格：1,000円
販売店舗：東京ディズニーシー「ニューヨーク・デリ」
琥珀色が美しい、ニューヨーク発祥のアンバーラガー。
デリカテッセンのサンドウィッチなどと一緒に、ニューヨークの気分を楽しめます。
料理や気分に合わせて選べる、バラエティ豊かなビールの数々。
東京ディズニーシーにて販売される「ビールメニュー」の紹介でした。
価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。
一部のメニュー・スーベニアは販売終了日以降も販売を延長する可能性があります。
レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。
