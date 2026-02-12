脱・税理士の菅原氏が確定申告の最新論点を総括！『今までの知識が通用しない？今年の確定申告で絶対に注意してほしいことを解説します！』
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「脱・税理士スガワラくん」が公開した『今までの知識が通用しない？今年の確定申告で絶対に注意してほしいことを解説します！』では、脱・税理士の菅原氏が相次ぐ税制改正を背景に、今年の確定申告で押さえるべき論点を体系的に整理した。従来の知識の延長線上で処理すると、控除の適用漏れや申告方法の誤認が生じかねないとし、具体例を交えながら注意点を提示している。
とりわけ強調されたのが、ふるさと納税のワンストップ特例の扱いである。医療費控除や住宅ローン控除の初年度適用、損失の繰越など別の理由で確定申告を行う場合、ワンストップ特例は自動的に無効となる。申告書に寄付額を改めて反映しなければ控除は適用されず、翌年度の住民税に変化が生じない構造だ。制度を利用したという認識だけでは足りず、最終的な申告内容まで整合させる必要がある点は見落とされやすい。
さらに今年は基礎控除が一律48万円から所得区分ごとの金額へと改定された。所得132万円以下で95万円となるなど段階的な設計に改められ、所得帯によって控除額が異なる。従前の48万円を前提に計算すると、本来受けられる控除との差が生じる可能性がある。
加えて新設された特定親族特別控除も重要な変更点だ。19歳から22歳の子を持つ親が対象となり、子の給与収入に応じて控除額が段階的に変動する。年末調整時の見込み収入と実際の年間収入に差異があれば、確定申告での再確認が必要となる。
副業所得20万円基準、投資口座の区分ごとの申告要否、赤字の3年間繰越、源泉徴収票の記載漏れ確認、マイナンバーカード電子証明書の有効期限など、実務上の論点も網羅される。各制度を断片的に理解するのではなく、自身の状況と照合する視点が求められる内容である。
