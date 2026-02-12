ユニクロのおすすめアイテムを紹介します。プチプラファッションが大好きなフレンズエディターのLilyさんは、「ソフトニットフリースクルーネックT」を毎年買っているそう。着心地がよく、毛玉ができにくいから思わず手に取る回数が増え、今年は2色買い！ そんなLilyさんが「ソフトニットフリースクルーネックT」の魅力を語ります。

着心地がよすぎて毎年2色買いする「クルーネックT」

私が毎年買ってしまうほどお気に入りのユニクロ「ソフトニットフリースクルーネックT」（購入時は1990円）。

一見ニットのような感じに見えるのですが、フリース素材なので本当に気持ちいいんです。薄手ではありますが暖かいですよ。

色展開が豊富でレディースが8色、メンズが9色。そのなかで私が今回購入したのはピンクとダークグリーンの2つです。

洗濯機でガシガシ洗っても毛玉ができにくい

とにかく好きすぎてルーティンのように毎日この2着を着まわしている私。その度にもちろん洗濯機で洗っていますが、何度洗っても洗っても毛玉ができにくいんです！ なので、着倒してる感じがあまり出ません。

パンツにもスカートにも合わせやすいので本当におすすめです。

ぜひチェックしてみてくださいね！

※ 紹介したアイテムは、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、既に販売終了している可能性もありますので、ご了承ください