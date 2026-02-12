ミスドの名作「ショコラフレンチ」が12年ぶり復刻　新作「ザクザク」も仲間入り

長年ミスドファンが待ち望んでいたドーナツが復刻。

株式会社ダスキンが運営するミスタードーナツは、創業55周年記念商品として「ショコラフレンチシリーズ」全3種を、2月18日より期間限定で発売することを発表しました。

「ショコラフレンチ」は1983年に初登場し、その後2013年まで販売されていた人気シリーズ。販売終了から12年の時が経ちましたが、復刻を望む声が多く寄せられており、今回55周年の記念すべきタイミングでの復活となりました。

生地はミルクチョコ風味で、‟ふわっと軽い”食感が特徴。今回の復刻にあたり、懐かしさを残しつつも、素材選びにこだわってブラッシュアップされているそうです。

ラインナップは全3種。当時人気だった2品に加え、新たな食感を楽しめる新作1品が登場します。

「ショコラフレンチ」（テイクアウト183円／イートイン187円）は、ミルクチョコ風味の生地にシュガーをまぶしたシンプルな一品。生地本来のふわっと軽い食感を存分に楽しめます。

「エンゼルショコラ」（テイクアウト194円／イートイン198円）は、ショコラフレンチ生地にホイップクリームをサンドし、チョコレートでコーティング。間違いない王道の組み合わせです。

そして新登場となる「ザクザクチョコクリームショコラ」（テイクアウト205円／イートイン209円）。ザクザク食感がアクセントのチョコクリームをサンドし、仕上げにホワイトチョコがコーティングされています。

いずれも販売期間は2月18日から3月下旬までで、順次販売終了予定。一部ショップを除くミスタードーナツ全店で販売されます。（※価格は全て税込み）

