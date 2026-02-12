この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

しゅんダイアリー就活チャンネルが「【27卒】『日系企業で無双できる』就活のプロが脱帽の面接を大公開」を公開した。27卒就活生のヨシダくんが模擬面接に挑み、面接官を務めた作家のトイアンナ氏が「日系大企業で無双できる」とその適性を高く評価した。



動画では、広告業界を志望するヨシダくんに対し、トイアンナ氏が本番さながらの鋭い質問を投げかける。「嫌いな人のタイプは？」という質問に対し、ヨシダくんは「自分の価値観を押し付けてくる人」と回答。さらに「好きな広告は？」と問われると「Spotifyの広告」を挙げ、「スキップしたい気持ちと邪魔されたくない気持ちをうまく利用している」と独自の視点を披露した。これに対しトイアンナ氏は、真剣な表情で頷きながらその分析力に聞き入っていた。



面接終了後、トイアンナ氏は開口一番「丸です」と合格を告げ、「見栄を感じないから素直に応じられる」「謙虚さと一貫性、両方示せていた」と絶賛。「成績の良い人に『オール5です』と言うようなもの」と、フィードバックに困るほどの完成度だったと明かした。



一方で、ヨシダくんの「意見を押し通す力が弱い」という自己分析を踏まえ、トイアンナ氏は「P&Gや外資系投資銀行のようなハードな交渉が必要な職種は向いていない」と冷静に指摘。その上で「日系大企業、特にBtoBメーカーで細かい折衝が必要な業務なら無双できる」と具体的なキャリアパスを提示した。



最終的な評価は「99点」。トイアンナ氏は「ゴールは見えている」と語り、自分なりの走り方を見つけてほしいとエールを送った。動画からは、単なる模擬面接を超えた深い自己分析と、プロによる的確なキャリアアドバイスが見て取れる内容となっている。