2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催を予定している『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（以下、マイナビ TGC 2026 S/S）が追加情報を発表した。

『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』

メインアーティスト第3弾発表！STARGLOWが出演

大注目のメインアーティスト第3弾として、STARGLOWの出演が決定した。

STARGLOWは、BMSG主催のオーディション「THE LAST PIECE」から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ。昨年2025年に配信リリースされたプレデビューシングル「Moonchaser」は、Billboard JAPAN Hot 100で初登場7位を記録した。さらに先月2026年1月21日（水）にはデビューシングル「Star Wish」をリリースし、全国FM／AMラジオ38局でのパワープレイが続々と決定するなど、音楽シーンに鮮烈なインパクトを与えている。

また、1月31日（土）・2月1日（日）に開催されたデビューショーケースでは、合計3公演で15,000人を動員。今年2026年4月には初の全国17ヶ所を巡るファンミーティングツアーのスタート、さらに2ndシングルのリリースも決定するなど、勢いは加速を続けている。

ハイクオリティなパフォーマンスに加え、言語化し難いカリスマ性とオーラで注目を集めるRUI、TAIKI、KANON、GOICHI、ADAMの5人が、待望のTGC初出演でステージを盛り上げる。

乃木坂46から豪華メンバー7名が出演！メンズゲストも追加発表

メインモデルに、第46回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞し、昨年2025年公開の映画「長崎―閃光の影で―」では映画初主演を務めた菊池日菜子が決定した。

さらに、昨年に記念すべき50周年を迎えたスーパー戦隊シリーズの最新作で、先週2026年2月8日（日）に最終回を迎えた「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」にて、一河角乃／ゴジュウユニコーン役を演じたことが話題を呼び、先月2026年1月28日（水）に初開催された「NYLON’S NEXT 2026 AWARDS」では“IT GIRL”俳優部門を受賞した志田こはくの出演も決定した。

また、今年2026年1月7日（水）放送の生成AIをフル活用したドラマ「TOKYO 巫女忍者」で主演を務めたほか、1月23日（金）放送の「科捜研の女 FINAL」にも出演し、注目を集める莉子もメインモデルとして登場する。

そのほか、昨年放送されたドラマ「推しの殺人」でトリプル主演を務め、今年公開予定の映画「エリカ」では映画初出演にしてヒロイン役に抜擢されるなど、俳優として注目を集める一方、non-no専属モデルとしても同世代女子から高い支持を得る林芽亜里が、TGC（東京開催）に初出演することも決定した。

さらに、国民的アイドルグループ・乃木坂46から、梅澤美波、遠藤さくら、金川紗耶、筒井あやめに加え、TGC初出演となる一ノ瀬美空、井上和、川粼桜の出演が決定した。

7名はメインモデルとして登場し、TGCのランウェイを華やかに彩る。なお、一ノ瀬美空と川粼桜は東京開催に初出演となる。

さらに、2024年に放送されたドラマ「コスメティック・プレイラバー」でテレビドラマ初主演を務めた豊田裕大のゲスト出演が追加決定した。

現在放送中のシーズン2でも引き続き主演を務めており、胸キュン必至の名シーンの数々が話題を呼び、“神回”と称されるエピソードが続出するなど大きな反響を集めている。

TGC公式カメラで密着して欲しい出演者を募集！リクエスト企画「#TGC推しカメラ」がスタート

TGC公式Xにて、リクエスト企画「#TGC推しカメラ」がスタートした。

本企画では、ファンから寄せられたリクエストをもとに、“推し”の出演者にTGC公式カメラが密着。ステージの様子はもちろん、舞台裏のオフショットなど、ここでしか見ることのできない限定映像を届ける。

受付期間は2026年2月22日（日）まで。詳細はTGC公式X（@TGCnews）にて確認できる。

今後の追加情報もお見逃しなく！

イベント概要

【第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER】（略称：マイナビ TGC 2026 S/S）

●日時

2026年3月14日（土） 開場12:00 開演14:00 終演21:00（予定）

●会場

国立代々木競技場 第一体育館（〒150-0041 東京都渋谷区神南2-1-1）

●チケット

【入場料（税込）】

見切れ指定席：11,500円 / お土産袋・ペンライト付

※4歳以上はチケットが必要

【追加販売】2026年2月14日（土）10:00〜

TGC Premium会員先行：2026年2月14日（土）10:00〜 ※先着

一般受付：2026年2月14日（土）15:00〜 ※先着

※先着・売り切れ次第終了

【公式リセール】2026年2月20日（金）10:00〜2月23日（月・祝）23:59

【チケットに関する問い合わせ先】

https://support.tickebo.jp

※お問い合わせは24時間受付しております。営業時間内に順次回答いたします。

※内容によっては、返答にお時間をいただく場合がございます。

●メインモデル

嵐莉菜、安斉星来、池田美優、一ノ瀬美空（乃木坂46）、井上和（乃木坂46）、梅澤美波（乃木坂46）、遠藤さくら（乃木坂46）、小國舞羽、葛西杏也菜、梶原叶渚、加藤ナナ、金川紗耶（乃木坂46）、香音、川口ゆりな、川粼桜（乃木坂46）、菊池日菜子、雑賀サクラ、さくら、櫻井優衣（FRUITS ZIPPER）、佐々木満音、志田こはく、Shiho、せいら、田鍋梨々花、月足天音（FRUITS ZIPPER）、筒井あやめ（乃木坂46）、椿、鶴嶋乃愛、なえなの、永瀬莉子、長浜広奈、なごみ、生見愛瑠、希空、林芽亜里、土方エミリ、藤本リリー、ブリッジマン遊七、星乃夢奈、堀口真帆、本田紗来、MINAMI、村上愛花、矢吹奈子、ゆい小池（ゆいちゃみ）、ゆうちゃみ、米澤りあ、莉子、りんか 他 ※50音順

●ゲスト

しなこ、鈴陽向（WILD BLUE）、颯太（aoen）、平祐奈、高尾楓弥（BUDDiiS）、とうあ、豊田裕大、西垣匠、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、日向亘、宮武颯（WILD BLUE）、村重杏奈、もーりーしゅーと、MON7A、山下幸輝（WILD BLUE） 他 ※50音順

●メインアーティスト

EXILE B HAPPY、CANDY TUNE、STARGLOW 他 ※50音順

●MC

EXIT、鷲見玲奈 他 ※50音順

●スタジオMC

柏木由紀

●公式サイト

『マイナビ TGC 2026 S/S』公式サイト