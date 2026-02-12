【MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店】 2月13日 オープン予定 所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目16-8 営業時間：11時～18時（定休日：12月31日、1月1日） 電話番号：03-3470-1180

サンリオは、英国の絵本から生まれたキャラクター「ミスターメン リトルミス」の日本初の旗艦店「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」を2月13日より東京・原宿にオープンする。

旗艦店では、人間の持つ様々な性格や特徴を表現するキャラクターたちと、「個性ってワクワク！」をテーマにした、遊び心あふれる世界観が味わえる。ファッションやライフスタイルにこだわったグッズがラインナップされるほか、オープンを記念した数量限定のノベルティ配布が実施される。

「ミスターメン リトルミス」は、1971年に英国の作家・イラストレーターであるロジャー・ハーグリーヴス氏によって描かれた絵本のキャラクター。絵本シリーズは、世界17言語で400冊以上が出版され、グローバルで累計2億5,000万冊以上が販売されており、人間の持つ様々な性格や特徴、個性を表現し、世界共通の普遍的なストーリーや価値が発信されている。

「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」店舗概要

2月13日 オープン予定

所在地：東京都渋谷区神宮前1丁目16-8

営業時間：11時～18時（定休日：12月31日、1月1日）

電話番号：03-3470-1180

カラフルな色使いがかわいい人気シリーズを販売！

旗艦店では、ぬいぐるみやシリコーンミニポーチ、ラバーキーホルダー、ポーチ、トートバッグなど、日常使いしやすく、コーディネートのアクセントにもぴったりなアイテムがラインナップ。ファッションやライフスタイルにこだわり、遊び心を加えた、表情豊かなキャラクターたちのグッズが楽しめる。

オープン記念！ 店舗限定で数量限定ノベルティをプレゼント

店内商品を購入すると数量限定のオリジナルペーパーバッグがもらえる。さらに、2,200円以上の購入者を対象に、店内設置のカプセルトイで使用できるコインが1枚配布され、カプセルトイを利用すると缶バッジ（全13種）がランダムで1個もらえる。

ペーパーバッグ

缶バッジ

※お渡しはお1人様につき1回限りです。予定数量に達し次第、配付を終了いたします。

原宿竹下通りで特別デザインのスティックバルーンをプレゼント

配布場所：旗艦店「MR. MEN LITTLE MISS MARKET 原宿店」前/「CUTE CUBE原宿 CANDY☆A☆GO☆GO! ポップアップスペース」前

配布期間：2月14日、15日11時～17時

期間中は、旗艦店およびCUTE CUBE原宿 CANDY☆A☆GO☆GO! ポップアップスペースにて、スティックバルーン（全3種）がランダムで1個もらえる。

※お渡しはお1人様につき1回限りです。予定数量に達し次第、配布を終了いたします。

新商品「MR. MEN LITTLE MISS バスデザインシリーズ」を3月4日発売

「個性って、ワクワク！」をコンセプトに、ファッションアイテムを中心に、デザイン性と遊び心を兼ね備えた新商品を発売いたします。

日常やイベントで取り入れやすい、Tシャツやナップサック、ミニショルダーバッグ、ポーチ、ミニコインケースのほか、キャラクターそれぞれの個性に合わせてデザインをあしらったミニトートバッグ、ソックス、立体キーホルダーの全23アイテムがラインナップされる。

2月13日(金)より二子玉川で「こどもおやつマルシェ」、「MR. MEN LITTLE MISS フェア」を開催

おやつ市場 in 二子玉川ライズで「こどもおやつマルシェ」開催

開催期間：2月13日～2月15日

「こどもおやつマルシェ」は、子どもたちが好きなおやつを選んで、買い物体験を楽しめるスペシャルイベント。

□「おやつ市場」公式サイト

二子玉川 蔦屋家電 2F 絵本コーナーで「MR. MEN LITTLE MISSフェア」開催

開催期間：2月13日～3月15日

期間中、「MR. MEN LITTLE MISS」絵本シリーズやオリジナルグッズが販売される。

□「MR. MEN LITTLE MISSフェア」のページ

