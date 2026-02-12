【本音レビュー】199円で冷蔵庫収納がここまで変わる？ニトリの「マヨケチャソースホルダーセット」
冷蔵庫のドアポケット、マヨネーズやケチャップが倒れて取り出しにくい……そんなプチストレスを感じたことはありませんか？ わが家でも、1本取るたびに他のボトルが倒れてしまい、地味にイライラしていました。
とりあえず大きめのドアポケットに立てかけておけば良いか……状態のわが家のマヨネーズとケチャップたち。重なりあって取りにくいし、まさにガサツな私の性格がバレる置き方です（笑）。
冷蔵庫内の見映えも悪いので、何か改善できそうなアイテムはないかと探していたところ発見したのが、ニトリの「マヨケチャソースホルダーセット」。3個セットで税込199円とお買い得です！
逆さ収納で倒れない！定位置ができて使いやすい
「マヨケチャソースホルダーセット」は、ドアポケットの縁（厚さが約6mm以下、深さは約55mm以上約100mm以下であればOK）に引っかけるだけで装着できます。
ホルダーの大きさは、幅約4.6×奥行約7.7×高さ約5.4cm。一般的なマヨネーズやケチャップが収まるサイズ感です。
早速使ってみましたが、ボトルが倒れにくくなるので、取り出すときもスムーズ。「どこに置いたっけ？」と探すことがなくなり、調味料の定位置も自然と決まります。
たったひと工夫で冷蔵庫内がスッと整った印象になり、使い勝手もぐっとよくなりました。
逆さ状態でキャップ側を下にしてしまえるので、取り出した際にすぐ使えて残量が確認しやすい点も◎。キャップを上にして置くより、効率的でとても快適です。
汚れてもすぐキレイにできる
万が一、ケチャップやマヨネーズが漏れて汚れてしまっても水洗いしてすぐ乾くので、清潔に保てる点も優秀です。食品をしまう場所なので手入れがしやすいのも助かりました。
容器の形状によっては使いにくいことも
一般的なマヨネーズやケチャップの容器には問題なく使えましたが、チューブの太さや形状によってはフィットしにくい場合もあるそう。購入前に、よく使っている調味料のサイズ感を確認しておくと安心ですよ。ポケットの外側に装着するのは、重量バランスが崩れる恐れがあるので控えた方が良いそうです。
ごちゃごちゃ冷蔵庫を改善したい人におすすめ
ニトリの「マヨケチャソースホルダーセット」は、冷蔵庫のドアポケットがごちゃつきがちな家庭や、毎日の料理を少しでもラクにしたいママにぴったり。199円なので気軽に試せますよ。
撮影・文・編集部
撮影・文・編集部