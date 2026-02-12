『今日好き』出身で現在月9に出演中のイケメン俳優を彼氏に持つ彼女が、彼氏に演技で「負けられない」と闘志を燃やした。

【映像】月9に出てるイケメン彼氏（写真あり）

ABEMAにて2月11日（水）に配信された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#42では、『今日好き』の「チェンマイ編」で、カップルになった、ゆま（谷村優真）と、しゅん（倉澤俊）に注目が集まった。

今回の配信では、“おひなさま”こと、ひな（長浜広奈）の妄想をドラマとして映像化する企画「おひなさま、監督になる。」の第4弾企画が展開。そのキャストにゆまが初参加した。

ゆまの初彼氏であるしゅんは橋本環奈主演の月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）に出演中。ゆまはそのことをプレッシャーに感じているのか、「しゅんくんが月9に出ていて、めっちゃ自然な演技してるんです。“その彼女、やばくね？”みたいな」と語り、その上で「しゅんくんみたいな自然な演技がしたいです。負けられないですね」と彼氏の存在が今回の演技仕事をする上で刺激になっていることを明かした。

ひなが今回作る作品のテーマは「ホラー」。撮影の序盤はゆまの持ち前の“かわいさ”がキャラを作る上で邪魔になっていたが、ひなのディレクションにより、ゆまの表情はみるみる作品内容に沿ったものに変化していった。ひなも「ゆまちゃん表情良かったよ」とベタ褒めしていた。

ロケ開始から7時間が経過した頃、疲れもピークに達した撮影現場は、ゆまの恋愛トークを聞きながら一休みすることに。ゆまが「クリスマスディズニーに行く予定だったんだけど、忙しくて予定が合わなくて、年末ディズニーしてきました」と近況を報告すると、ひなは「年末ディズニー良いね」とリアクション。さらにゆまは「カイロをあっためてから渡してくれる」としゅんの優しさポイントについて伝えていた。

そんな中、スタジオではNONSTYLE・井上裕介が「しゅん、月9の現場、いっとるやんか。月9の雰囲気を教えてくれよ。橋本環奈めちゃくちゃかわいいやろ？」と聞くと、しゅんは「めちゃくちゃ美人です」と認め、横に座っていたゆまは“バラエティ的”にしゅんのことを睨みつけた。

その上でしゅんが「顔面のレベルで言うと橋本さんの方が…でも、でも自分の中で一番かわいいのはゆまちゃん」とあくまでもゆまファーストなことを伝えても、ゆまは「フォローになってない！」とオチをつけてスタジオを笑いに包んでいた。