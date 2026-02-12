連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」第6回

スポーツ文化・育成＆総合ニュースサイト「THE ANSWER」ではミラノ・コルティナ五輪期間中、連載「OGGIのオリンピックの沼にハマって」を展開。スポーツ新聞社の記者として昭和・平成・令和と、五輪を含めスポーツを40年追い続けた「OGGI」こと荻島弘一氏が“沼”のように深いオリンピックの魅力を独自の視点で連日発信する。第6回は、冬季五輪が壮大なドラマである理由。

◇ ◇ ◇

冬季五輪は壮大なドラマでできている――。そう思わせてくれるスキージャンプ混合団体のメダル獲得だった。22年北京大会のスーツ規定違反による失格、泣き崩れる高梨沙羅を小林陵侑が抱きしめる。そんな場面を知っているからこそ、うれし涙に胸が打たれる。

4年に1回の五輪だからこそ、数々のドラマが生まれる。失意の中から立ち上がり、苦難を乗り越えて再び五輪舞台に立つ。「五輪の悔しさは五輪でしか晴らせない」というが、4年は決して短くない。それでも、リベンジの場は「どうしても」五輪しかない。

高梨だけではない。そういうドラマが散りばめられているのが、人を引き付ける五輪の魅力でもある。冬季大会でも、夏季大会でも、大会をまたいでストーリーが紡がれるが、冬季大会は特にその数が多く、密度が濃いと感じる。

冬季競技は夏季競技と比べて競技人口が少ないこともあって、長く大会に出続ける選手が多いように思う。もちろん競技にもよるが、ジャンプ女子の高梨と伊藤有希は4回目の出場。勢藤優花は3回目。個人ノーマルヒルで銅メダルを獲得した丸山希は初出場だが、大けががなければ22年北京大会に出場していただろう。

今回は出場できなかったが、ジャンプ界のレジェンド葛西紀明は日本選手夏冬合わせて最多の8回出場している。スノーボード女子の竹内智香は7大会連続出場、ノルディック複合の渡部暁斗も6回目だ。回を重ねるごとに、それぞれのストーリーのページは増える。

20歳前後が活躍するスノーボードのように、新鮮な若手が活躍するのも楽しいが、やはりドラマを背負った選手には感情移入してしまうもの。普段あまりなじみがなく、五輪の時だけ注目されるから、ドラマがより強烈に感じるのかもしれないが。

今も多くの人の記憶に残っているのは、1998年長野五輪スキージャンプ団体の金メダルだろう。原田正彦の「ふなき〜」で知られる名シーンを鮮やかにしているのが、94年リレハンメル大会での失敗ジャンプ。4年越しのドラマがあったから、金メダルが一層輝いた。

海外でも涙のドラマ…女神に見放され金メダルまで5大会

ハッピーエンドだけではない。フィギュアスケート女子の浅田真央は2006年トリノ大会に年齢制限で出場できず。金メダルが期待された10年バンクーバー大会ではフリーのわずかなミスで銀メダル。そのストーリーが知られたから、14年ソチ大会ショートプログラムで失敗した後のフリーの完璧な演技が「伝説」になった。

日本だけではない。スノーボードクロスの女王リンゼイ・ジャコベリス（米国）は06年大会決勝のゴール直前で不要なグラブトリックを入れて金メダルを逃した。世界選手権やXゲームで圧倒的な強さを見せながら五輪の女神に見放され、悲願の金メダルを手にしたのは22年。長いドラマの完結まで実に5大会を要した。

スピードスケートのダン・ジャンセン（米国）のドラマも世界を涙させた。88年カルガリー大会のレース直前に最愛の姉を白血病で失った。金メダル候補はショックから失速してメダルなし。世界記録保持者として迎えた92年アルベールビル大会も500メートル、1000メートルともにメダルを逃した。ラストチャンスとなった94年リレハンメル大会も得意な500メートルで8位、誰もが「終わった」と思ったが、最後の最後の1000メートルで奇跡の優勝。姉と同じ「ジェーン」と名付けた娘を抱いて涙する姿に、世界中が感動した。

アルペンスキー女子滑降で転倒し、ヘリコプターで緊急搬送されたリンゼイ・ボン（米国）も五輪で数々のドラマを残してきた。同じイタリアで行われた06年トリノ大会でも前日練習で負傷しヘリ搬送。競技当日病院を出て競技に出場するなど、大会をドラマチックに彩ってきた。引退から復帰して41歳で出場した今大会だが、そのドラマが今後どうつながっていくのか楽しみになる。

五輪は一瞬だ。ジャンプは踏み切りから着地まで3秒から4秒。2本飛んでも10秒にもならない。それでも、その一瞬のために4年間、時にはもっと長い時間の努力を積み重ねる。競技で見ることができるのは一瞬だが、そこまでの苦難にこそドラマがある。4年に1回だから、それがさらに深くなる。

IOC憲章によれば「オリンピック」の正式名称は「Games of the Olympiad（オリンピアード競技大会）」。オリンピアードは古代ギリシャで行われていたオリンピア祭（古代オリンピック）を起源とする4年を単位とした暦のこと。オリンピアードそのものは4年という期間を指すもので、その1年目に行われるのがオリンピックだ。

冬季大会の正式名称は「Olympic Winter Games（オリンピック冬季競技大会）」で、94年から五輪中間年に開催されている。「オリンピアードの1年目」ではなくなったが、基本的な「4年1区切り」の考え方は踏襲されている。17日間の大会は、その後の4年間の始まり。五輪はつながっていく。

スノボの竹内やノルディック複合の渡部は引退する意向を示しているが、ジャンプの葛西は次に意欲をみせている。今大会のリベンジを次のフランス・アルプス大会で目指す選手もいるだろうし、さらなる栄光を求める選手もいるはず。壮大なドラマは終わらない。（荻島弘一）



（荻島 弘一 / Hirokazu Ogishima）



荻島 弘一

1960年生まれ。大学卒業後、日刊スポーツ新聞社に入社。スポーツ部記者としてサッカーや水泳、柔道など五輪競技を担当。同部デスク、出版社編集長を経て、06年から編集委員として現場に復帰する。山下・斉藤時代の柔道から五輪新競技のブレイキンまで、昭和、平成、令和と長年に渡って幅広くスポーツの現場を取材した。