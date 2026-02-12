ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪市は「地域活性化」「スポーツ振興」「子ども・教育」など4分野における包括連携協定を締結。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、2026年3月に開業25周年を迎えます。

この記念すべき年に向け、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪市は「地域活性化」「スポーツ振興」「子ども・教育」など4分野における包括連携協定を締結。

2026年2月12日（木）、大阪市役所にて締結式が行われました。

式典には、ウッディー・ウッドペッカーやエルモ、スヌーピーをはじめとするパークの仲間たちや、綾小路麗華、ディーコンも駆けつけ、大阪を「超元気」にする新たな取り組みが発表されました。

横山市長・村山卓社長の冒頭挨拶

冒頭でマイクを握った横山市長は、「USJは大阪のキラーコンテンツであり、エンターテインメントの拠点」と強調。

その上で、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンがエンタメだけでなく、地域のイベント参加や清掃活動などを通じて、すでに市民との交流や地域貢献に尽力してきたことに感謝の意を示しました。

今回の包括連携協定は、そうしたこれまでの取り組みをさらに発展させ、「エンタメにとどまらない幅広い分野での連携を深めていくもの」と位置づけました。

また、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが2026年に開業25周年を迎えることに触れ、「この軌跡を、これから50年、200年と続けていきたい。大阪市としても全力でその歴史を共に歩む」と、長期的な協力関係への期待を語りました。

さらに、2025年に閉幕した大阪・関西万博の次なるステージとして、「国内外の人々が訪れる機会が増える中で、USJが大阪の魅力を発信する拠点になってくれることを心より願っている」と締めくくりました ￼。

続いて登壇した村山卓社長は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンが今年2026年に開業25周年を迎えることに触れ、「この25年間、ゲストの皆様、そして大阪市・大阪府・地元の皆様に支えられてここまで来ることができた」と感謝の言葉を述べました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはこれまで、「地域の一員としてできる範囲での社会貢献活動」に力を注いできたと振り返り、その一例として「御堂筋ランウェイ2025への参加」など、日常的な地域活動に触れました。

そして、「今回の協定締結を通じて、これまで以上に大阪市と連携し、『大阪を超元気に』していきたい」と、今後のさらなる協力強化を宣言。

「これからの25年も、地域と共に歩み、成長していきたい」と語り、挨拶を締めくくりました ￼。

国際エンターテイメント都市の創出に向けた協力（継続）

大阪市とユニバーサル・スタジオ・ジャパンはこれまでも、「大阪を国際的なエンターテイメント都市として発展させていくこと」を目標に協力してきました。

今後もこの方針を継続し、観光客や地域住民にとって魅力的な都市環境の整備や、国内外に向けた情報発信を行っていく予定です。

ふるさと納税の返礼品への取組み（継続）

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、大阪市のふるさと納税制度の返礼品として、パークに関連したチケットやオリジナルグッズなどを提供しており、これを通じて地域への寄付促進にも寄与しています。

この施策も今後継続される予定です。

オリジナルデザインマンホールを市内25ヶ所に設置

新たな取り組みとして、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンオリジナルデザインのマンホール蓋が大阪市内25か所に設置されることが発表されました。

このマンホールは、パークを代表するキャラクターであるウッディー・ウッドペッカーやウィニー・ウッドペッカーが描かれた、遊び心あふれるデザインとなっています。

街中を歩くだけでもユニバーサル・スタジオ・ジャパンの世界観を感じられる、楽しい仕掛けとして注目されています。

2026年3月31日より順次設置されていきます。

この発表に合わせて、ウッディー・ウッドペッカーとウィニー・ウッドペッカーが登場！

色鮮やかなオリジナルマンホールを初披露してくれました☆

観光案内板で大阪の魅力を発信

もう一つの新施策として、大阪市内の観光案内板にUSJのキャラクターをデザインとして活用する取り組みが始まります。

第一弾のモデルとしては、エルモとスヌーピーが描かれます。

この案内板は、観光客が道に迷ったときに立ち止まる“接点”となる場所です。

そこにキャラクターたちをあしらうことで、道案内としての機能だけでなく、写真を撮りたくなるような“観光のきっかけ”としての役割も担います。

そんな観光案内板に描かれるエルモとスヌーピーも登場し、会場を盛り上げました☆

大阪マラソン2026への初参加

2026年2月22日に開催される「大阪マラソン」には、USJが初めて公式に参加することが決定！

沿道での応援には、しゃべくり・ゼネラル・マネージャーの綾小路麗華と、ウォーターワールドのディーコンたちが登場予定です。

ランナーや観客の皆さんに向けて、エンターテイナーならではの応援やパフォーマンスを届けることで、イベント全体をより一層盛り上げることが期待されています。

さらに、720マラソン（なにわマラソン）には「スモーカーズ」がマラソンに参加するという大発表も☆

子ども・教育・福祉分野での様々な取組み（継続）

教育や福祉の分野においても、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンはこれまで地域と連携した取り組みを展開してきました。

例えば、修学旅行や校外学習の受け入れ、病院や施設へのキャラクター訪問など、子どもたちに夢や希望を届ける活動が行われています。

今後もこれらの活動は継続される予定です。

調印式

今回の協定は、開業25周年テーマである「Discover U!!!（ディスカバー・ユー）」のもと、これまで以上に地元・大阪と地域社会の活性化に取り組むものです。

パークの仲間たちに見守られながら、調印式が行われました。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンと大阪市がタッグを組んで、地元を盛り上げるこれらのプロジェクト。

パークの外でもユニバーサル・スタジオ・ジャパンのキャラクターたちに出会える機会が増えそうです。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン＆大阪市「包括連携協定 締結式」のレポートでした。

